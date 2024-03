La mejor hamburguesa de España es gallega y cuesta 16 euros

En España hay aproximadamente 5.590 hamburgueserías, de entre todos estos locales, hoy se ha conocido qué tres tienen las mejores hamburguesas del país en la final de la cuarta edición del Campeonato de España de Hamburguesas celebrada en el Museo MEGA de Estrella Galicia.

Para elegir a la ganadora, se ha realizado una cata a ciegas de un total de 15 propuestas de toda la Península. El premio Best Burger Spain ha sido para Argentinos Burger en A-Estrada Galicia por su hamburguesa Old School 1980. Dos patties de 100 gr. de rubia gallega madurada 60 días, queso americano, lechiga iceberg, relish de tomate y salsa "baconnaise" con los ingredientes de la campeona. Servida con patatas fritas y por un precio de 16 euros, amenaza con convertir Argentinos Burger en un destino foodie. Sus dueños aseguran que "no para" de sonarles el teléfono y que "se viene mucho trabajo", pero que están "muy felices y contentos".

Para sus creadores es una "revisión de lo clásico", una vuelta a la "esencia" del producto y un homenaje a aquellas que se empezaron a cocinar a principios de los 80 cuando un matrimonio argentino aterrizó en Galicia. Son sus hijos ahora lo que mantienen el legado y han conseguido alzar a la Old School al podio.

El segundo premio ha caído en Barcelona, para Festín por su hamburguesa La Duquesa. El tercer puesto ha sido para Soul Coffee Beer en Paiporta, Comunidad Valenciana, por su Hey Ryan.

En este campeonato también se otorgan otros premios como La Hamburguesa con Estrella, Best Burger Delivery y Mejor cadena de Hamburgueserías

Hamburguesa con Estrella

La Pepita Burguer de Salamanca por la hamburguesa Pepita Helmántica

Melosa por la hamburguesa Smash Cerdita en Barcelona

O Palique por la hamburguesa ConXeito, en Mondoñedo (Galicia)

Best Burger Delivery by GLOVO

Junk Burguer por su Lady Cheese en Madrid

en Madrid Briochef por su Manhattan en Madrid

en Madrid El Recreo Burger Valladolid por Pecado Carnal

Mejor cadena de hamburgueserías 2024

The Black Turtle se lleva este galardón por su Queen Emmy. Cuenta con seis establecimientos en Murcia y L'Eixample, Xàtiva, Ciutat Vella, Sagunto y Valencia (Comunidad Valenciana).