Zapatero desata las carcajadas de los militantes del PSOE al contar la "obsesión" que tiene el PP con Sánchez

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha respaldado este domingo al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un masivo acto con militantes socialistas de toda España en IFEMA (Madrid).

Y ha aludido a la mención que hizo sobre la risa de Sánchez el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para apuntar que "la única patología que tiene Pedro Sánchez para ellos es que siempre les gana, ese es el problema".

Así las cosas, dijo que de aquellos que hablan de que España es una "dictadura" es porque "no tienen memoria". "No hay un país democrático en el mundo donde se insulte y se descalifique más a un presidente, con total libertad de expresión, y los ciudadanos protestando con toda su legitimidad", puso en valor el expresidente.

No obstante, con cierta ironía pero en tono crítico, dijo que en las derechas -PP y Vox- "el día que nació Pedro Sánchez ya estaban criticando a Pedro Sánchez" porque "no se recuerda tanto insulto, descalificación y obsesión" hasta el punto de que "el PP va a acabar hablando bien de mí". "Me he venido arriba, eso va a ser casi imposible", dijo entre risas.