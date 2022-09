Yolanda Díaz pide evitar la disputa entre las izquierdas para gobernar en 2023

La Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha opinado que las izquierdas deben darse una "amnistía" en sus diferencias para poder aspirar a gobernar en el año 2023. También ha señalado que no le convence la fórmula de posible coalición entre Podemos y Sumar porque el nuevo proyecto "no va de suma de siglas".

Como ha señalado la vicepresidenta segunda, "Una amnistía, porque yo voy a lugares en los que da igual lo que uno piense: es que se llevan mal, es que están todos enfadados con todos, es que no hay racionalidad, es que ni siquiera se escuchan" declaró en una entrevista al 'eldiario.es', tras ser preguntada por la preocupación por la falta de unión en la izquierda.

Además ha explicado que en política ha visto los "mayores amores y los mayores odios", algo que califica de "brutal" porque en la vida ordinaria la gente no se mueve así. "Yo pido que nos demos una oportunidad: démonos una amnistía para ganar en el 2023", ha insistido la también titular de Trabajo.

Por otro lado, habló de las elecciones generales del mes de noviembre de 2023. Ha reiterado que aún no ha tomado la decisión de si será candidata a las próximas elecciones. Comunicará su determinación cuando concluya el proceso ciudadano que han puesto en marcha a través de Sumar. Con el que quieren conseguir un nuevo proyecto de país progresista acorde con la sociedad española del siglo XXI.

Podemos y Sumar

Yolanda Diaz ha estado cuestionada sobre la propuesta de que Podemos vaya en coalición con Sumar pero sin estar dentro de la plataforma que impulsa. Pero la vicepresidenta segunda alara que "no" y que su proyecto no "suma siglas".

"A mí no me van a ver nunca discutiendo en torno a siglas, en torno a nombres. Me van a ver discutiendo lo que me interesa, que son proyectos políticos, ideas, qué queremos hacer con la sanidad, con la tecnología (...)"

Ha enfatizado que en Sumar puede participar "todo el mundo" y que no están haciendo un "partido ni un proceso electoral", sino definir un proyecto político, desde el protagonismo ciudadano, donde "cabe todo el mundo" y no le piden "el carné a nadie".