Yolanda Díaz: "Con la amnistía gana la democracia"

Tras la polémica intervención de Santiago Abascal, la respuesta de Patxi López y el abandono de los diputados de Vox del hemiciclo, Yolanda Díaz ha tomado la palabra en representación de Sumar. En su intervención se ha mostrado muy crítica con el PP dirigiéndose en múltiples ocasiones directamente a Feijóo asegurando que "es más fácil incendiar España que construirla, pero este gobierno, a pesar de ustedes, va a seguir construyendo".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones no ha tardado en hablar de Cataluña y la polémica Ley de Amnistía que ha centrado el debate durante la tarde afirmando que con ella "gana la democracia" porque "solo una España que se acepta a sí misma tal y como es puede afrontar todos sus retos".

Además, Díaz ha destacado la coherencia de su partido en referencia la crisis en Cataluña. "Dijimos no a la DUI y dijimos no al 155. Dijimos diálogo y política", ha dicho desde la tribuna.

La líder de la coalición de izquierdas ha sido muy dura con las continuas alusiones del Partido Popular a la Constitución en los debates sobre la Ley de Amnistía. Ha dicho a los populares que "no son dueños de la Constitución Española" y que "no nos van a dar lecciones de democracia", a la vez que ha citado varios artículos de la Carga Magna acusando al PP de no cumplirlos.

También ha recordado a los populares que se mostraron contrarios a avances como el derecho al divorcio o al matrimonio igualitario.

Díaz se ha dirigido también a un Santiago Abascal, ya ausente, reclamándole que "deje de frivolizar con lo que está pasando en nuestro país" después de que éste acusara en su intervención a Pedro Sánchez de estar protagonizando un golpe de estado y de abocar a España a una dictadura. "En una dictadura los opositores no están aquí sentados, están en la cárcel", ha dicho.

"La legislatura del tiempo de vida"

La líder de Sumar y principal socia de Sánchez ha querido tener un guiño hacia el PSOE y su acuerdo de coalición. Díaz ha asegurado que esta es "la legislatura del tiempo de vida" y ha afirmado que "la estrategia de este gobierno tiene que seguir siendo subir los salarios".

"Queremos más tiempo de vida, más tiempo de disfrute, más tiempo de cuidados, más tiempo para ser felices. Y lo vamos a hacer porque donde se aplican estas recetas ha aumentado la productividad", ha dicho desde la tribuna.

Díaz también ha afirmado que se va a aprobar el Estatuto del Becario y ha reivindicado una reforma fiscal "justa, que cumpla con el mandato de constitucionalidad, feminista, verde y digital".

Sánchez, ilusionado

En su réplica, Sánchez ha presumido de que esta última legislatura ha sido la primera experiencia de un gobierno de coalición a nivel estatal en España, se mostrado "muy ilusionado" ante esta nueva fase y ha agradecido a Sumar la predisposición al entendimiento "desde nuestras diferencias".

"Estoy muy ilusionado con esta nueva fase del gobierno de coalición progresista. Para las izquierdas de nuestro país, de Europa y otras partes del mundo es un gustazo ver que las izquierdas españolas se entienden", ha dicho Sánchez a Díaz desde la tribuna.