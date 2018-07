Ximo Puig insiste a Ferraz en estudiar "en profundidad" la lista valenciana al Senado

En una rueda de prensa en Alicante, donde ha anunciado que esta ciudad albergará la salida de la Vuelta al Mundo a Vela (Volvo Ocean Race) en 2020 y 2023, ha subrayado que esta propuesta se plantea "en clave valenciana" y "sin ningún desafío a la dirección del PSOE y sin seguidismo de otras fuerzas" políticas, con la única intención de dar solución a los problemas de la Comunitat.

"Yo voy a continuar dialogando con la Ejecutiva Federal por ver si hay alguna posibilidad de acuerdo" antes del próximo viernes cuando, según ha relatado Puig, se reunirá la Comisión de Listas socialista para determinar las candidaturas.

"No estoy por ningún tipo de confrontación, faltaría más, y esto no es un pulso: Es simplemente una posición política que he pedido que se analice en profundidad y finalmente que se decida", ha proseguido Puig, quien en otro momento ha aclarado que respetará lo que se acuerde en Ferraz.

Para el líder de los socialistas valencianos, que ha señalado que esta tarde no habrá reunión con Compromís y Podemos para tratar este asunto -"se desarrollará cuando haya condiciones"-, en esta cuestión "la Ejecutiva Federal tiene su legitimidad para decidir".

Ha repetido que, bajo su punto de vista, la propuesta "era y es" lo mejor para defender los intereses valencianos en la Cámara territorial, el Senado, porque ayudaría a "visualizar" los problemas de infrafinanciación, que provocan dificultades en la prestación de los servicios públicos, y de infrainversión, como la lentitud del Corredor Mediterráneo.

Se trataría de trasladar los principios compartidos y rubricados por PSPV, Compromís y Podemos en el Pacto del Botánico, sin más objetivos y circunscritos al Senado.

Además, se ha mostrado convencido de que esta iniciativa va acorde con la federalización planteada por el PSOE y que está recogida el "documento de Granada", por lo que apurará en el diálogo con Ferraz para "ver si hay posibilidad de acuerdo" sin pretender "debilitar ni fronterizar ningún espacio".

Según Puig, "margen siempre hay" de acuerdo antes del próximo viernes partiendo de un "diálogo razonable" y de que "todo el mundo tiene su verdad y su argumentario".

El president ha señalado que en Baleares no es posible esta propuesta porque "Podemos no quiere" mientras que en Aragón también habría "dificultades", y ha insistido en que plantea que esta posibilidad sea cuestión de cada territorio.

Frente a lo que ocurre en otras regiones, ha apuntado que en la Comunitat Valenciana "hay un gobierno sólido que cuenta con una mayoría sólida que permite trasladar esto a la Cámara territorial".

Ha puesto de manifiesto que esta propuesta fue aprobada por la ejecutiva del PSPV-PSOE aunque, en todo caso, desde la Comunitat "respetamos las decisiones de la Ejecutiva Federal".

Preguntado por las declaraciones de la secretaria de Igualdad del PSOE y miembro de la Ejecutiva Federal, Carmen Montón, sobre que hay "incertidumbre" en las "intenciones" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Puig ha señalado que desconoce esas palabras aunque su compañera está "claramente posicionada con el PSPV".

Ha añadido que la propuesta no supone ir en coalición con Podemos y también ha aclarado que tampoco pretende "ningún tipo de acuerdo" para las candidaturas al Congreso de los Diputados.