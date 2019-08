Villacís no comparte la cancelación del concierto de Luis y Pedro Pastor por parte del PP

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha manifestado este domingo que no está de acuerdo con la cancelación del concierto de los cantautores Luis y Pedro Pastor en las fiestas de Aravaca, y ha añadido que si hubiera dependido de una Junta de distrito presidida por Ciudadanos no se habría tomado esta decisión.

"No solo no soy responsable, sino que no estoy de acuerdo con la medida que se tomó. Si hubiera sido en una Junta de Ciudadanos no hubiera ocurrido", ha expresado ante los medios de comunicación durante una visita al Museo de Historia de Madrid.

Fuentes municipales circunscribían la cancelación a "otros criterios artísticos" de la nueva Junta municipal de Moncloa-Aravaca, presidida por Loreto Sordo (PP), así como a la forma en que se desarrolló la contratación.

Informaron además de que padre e hijo serían sustituidos por 'Los Fesser' dado que iban dirigidos a "un público más generalista". Sin embargo, esta banda emitió ayer un comunicado en el que manifestaban que no actuarían en solidaridad con los cantautores, pues consideraban "injusta" la cancelación del concierto.

Por su parte, la delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio madrileño, Andrea Levy, remarcó el pasado jueves que la decisión de suspender el concierto no se había tomado desde el área que ella capitanea, y precisó que "la competencia sobre las fiestas de distrito y de barrio solo compete a las Juntas de Distrito".

La cancelación del concierto de Luis y Pedro Pastor ha generado reacciones contra la "censura". La primera, de los propios afectados, llegando a aseverar Luis que la anulación de su concierto se debía a los "cachorros de Aznar".

Habló asimismo de "una censura invisible, económica, en la televisión pública", y ha defendido que su hijo "vive de su trabajo".

Además, el cantautor ha recordado que "a partir del 'No a la Guerra', los ayuntamientos del PP" dejaron de contratarle.

Asimismo, se han comenzado a recoger firmas en la plataforma Change.org en contra de la censura y se pide además que cada usuario que rubrice lo expuesto en la petición traslade una reclamación al Consistorio de la capital.

Por su parte, el Ayuntamiento de Móstoles sí que contará con la actuación de ambos cantautores en las fiestas del municipio, también en septiembre, ante la "censura" que se había dado por parte del Consistorio de la capital.