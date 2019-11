Se vuelve viral un vídeo en el que Rajoy recordaba a Iglesias por qué Sánchez no pactaría con Podemos

Entre algunas de las frases que destacó Mariano Rajoy en 2018 están: "No pienso pactar con populistas de los que hay en nuestro país", "Les garantizo que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos", "Podemos no encaja en mi programa", "Pactar con ellos sería perjudicar a los más débiles y ese no es el programa del PSOE", "Ni antes, ni durante, ni después pactará el PSOE con el populismo porque el PSOE es un partido de izquierdas que mira al centro y que atrae al centro", "Iglesias ha hecho la mentira su forma de hacer política" o "Miente más que habla".

Rajoy acompañaba las frases dichas por Pedro Sánchez con comentarios sarcásticos dirigidos a Pablo Iglesias y que provocaban las risas de los diputados del Congreso.

Mientras, el entonces candidato socialista reaccionaba a la intervención de Mariano Rajoy mirando hacia abajo y sin hacer ningún tipo de comentario.

El vídeo se ha vuelto viral en Twitter, con casi siete mil 'Me gusta', en un momento en el que vuelven a estar de actualidad las frases contra Podemos dichas por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que hace unos días firmarse un preacuerdo para un Gobierno de coalición con Pablo Iglesias.

