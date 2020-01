Moncloa confirma que Podemos tendrá una Vicepresidencia y cuatro ministerios

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030

De esta Vicepresidencia dependerán los cuatro ministerios de Unidas Podemos. Tendrá también a su cargo el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Instituto de la Juventud de España (Injuve), así como la Dirección General de Bienestar Animal.

Irene Montero, ministra de Igualdad

La titularidad de este Ministerio la tenía en el anterior Ejecutivo Carmen Calvo, que también ostentaba la Vicepresidencia única. Irene Montero es la número dos de Podemos y mano derecha de Pablo Iglesias.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

La portavoz de la confluencia gallega estará al frente de Trabajo aunque, según fuentes de la negociación, no tendrá competencias en Seguridad Social y Migraciones. No obstante, esto no está confirmado oficialmente.

Manuel Castells, ministro de Universidades

El sociólogo y economista ostentará la Cartera de Universidades y representará a los Comunes. No había aparecido en las quinielas.

Alberto Garzón, ministro de Consumo

El líder de IU tendrá finalmente la Cartera de Consumo, ahora integrada en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un departamento de nueva creación que prevé incluir las competencias sobre el juego y la regulación de las casas de apuestas que hasta el momento ostentaba el Ministerio de Hacienda.

"Os informamos desde la Secretaría de Estado de Comunicación de que el gobierno que preside Pedro Sánchez contará con una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que será asumida por Pablo Iglesias. En el nuevo Ejecutivo, además, Irene Montero será ministra de Igualdad; Yolanda Díaz, de Trabajo; Manuel Castells, de Universidades; y Alberto Garzón, de Consumo", dice el comunicado de Moncloa.

Es la primera confirmación oficial de la composición y estructura del nuevo Ejecutivo de la que, según la Presidencia del Gobierno, seguirán avanzando más datos en los próximos días.

