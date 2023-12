Vicente Guilarte, presidente del CGPJ: “Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz”

El Poder judicial no se conforma y sigue elevando la voz contra el señalamiento público de jueces por parte de la portavoz de Junts, así como las comisiones parlamentarias constituidas —como consecuencia del pacto del PSOE para obtener el apoyo de Junts y ERC— para denunciar lawfare o persecución judicial.

No es habitual que el estado de la política judicial acapare el discurso del presidente del CGPJ en el acto de entrega de los Premios del Observatorio contra la violencia de género, pero la gravedad de los recientes “intentos de deslegitimación” escuchados esta semana en el Congreso y el Senado ha empujado al presidente Guilarte a ocupar buena parte de su intervención en una defensa férrea del Poder judicial ante los ataques desde otros poderes.

“Ningún Poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios, por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz”, ha asegurado el presidente por suplencia del CGPJ.

Guilarte se ha dirigido a los protagonistas de estos exabruptos: “en ocasiones representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba”.

En este sentido, Vicente Guilarte advierte del “efecto devastador” que tienen declaraciones como la intervención de la presidenta de Junts Miriam Nogueras, que acusó de indecentes y propuso juzgar a diversos jueces del procès, y la constitución de las comisiones que investigan en el Congreso supuesto lawfare en la ´Operación Cataluña`, Pegasus y los atentados islamistas del 17-A.

Son todos ellos, a juicio de Guilarte, “injustos intentos de deslegitimación del Poder judicial” que minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, en el caso de las víctimas de la violencia de género, contribuyen a aumentar su desprotección.

Comisiones parlamentarias de investigación

En vísperas de que el Consejo aborde en el pleno de la semana que viene la legalidad de las comisiones de investigación por el lawfare, Guilarte ha sido muy contundente con la posibilidad de que se llegue incluso a citar a declarar en el Parlamento a magistrados señalados por supuesta persecución política.

“Aunque mi voz tan sincera como volátil no parece suficiente, no me cansaré de repetir que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional”, ha advertido.

Para el presidente suplente del CGPJ, esta posibilidad de exigir comparecencias de jueces en el Congreso implicaría un “choque brutal” entre poderes del Estado. Recuerda que estos poderes están necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación y avisa de que perturbaría la atención “que el poder judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean”.

Por otro lado, Guilarte también ha hecho un llamamiento al Poder Judicial para que asuma su neutralidad “a menudo distorsionada”. Señala que la independencia judicial es bidireccional: “no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo”.

“Mi llamamiento, una vez más, lo es a diluir la tensión, a aislarnos de la confrontación política y clamar por una adecuada renovación del CGPJ que propicie el futuro devenir independiente del próximo Consejo, de forma que pueda destinar íntegramente sus afanes a los fines que le son propios, entre ellos a luchar contra la violencia de género”, añadió.

Por último, Guilarte ha asegurado que la Justicia “siempre va a estar al servicio de las víctimas” dando una respuesta que debe ser firme y eficaz, pero sin olvidar que cada vez que el engranaje judicial tiene que activarse es porque algo sigue fallando en el sistema.