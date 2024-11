Valencia señala a Mazón y exige la dimisión del Consell: "No han sabido gestionar"

Unas 130.000 personas salieron a la calle este sábado en Valencia para pedir la "dimisión inmediata" del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por "no haber sabido gestionar" la Dana que ha provocado una tragedia que se ha cobrado ya la vida de 214 personas en la región.

"Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita nuestro País Valencià. Por lo tanto, se han de ir a casa ya", han reprochado las portavoces en los momentos previos al comienzo.

A su parecer, la gestión de la crisis por parte del gobierno valenciano "ha sido tan inexistente que resulta criminal". Por ello, reclaman "la dimisión inmediata, no solo del señor Mazón, sino de todo el Consell de la Generalitat".

La manifestación había sido planteada como una marcha silenciosa por respeto a la víctimas de la terrible DANA que ha asolado gran parte de la provincia. Aun así, se han sucedido los gritos de 'Mazón, dimisión', 'El president a Picassent', 'Les nostres mans tenen fang i les vostres sang' (Vuestras manos tienen barro y las vuestras sangre) 'Asesino', 'El pueblo unido jamás será vencido' o 'Mazón dimite, sal del escondite'.

Asimismo, se han visto carteles con consignas como 'Mazón, dimisión' con lazo negro en señal de duelo, 'Mazón tu pueblo te repudia, ni olvido ni perdón' o '¿Dónde está Mazón mientras el pueblo se ahogaba?'.

A la llegada de la manifestación a la plaza del Ayuntamiento se produjeron momentos de tensión durante los cuales varios manifestantes tiraron bengalas y lanzaron barro contra la fachada del edificio consistorial, lo que obligó a la Policía a cargar contra un grupo muy próximo al balcón del consistorio.

Las responsabilidades políticas, más adelante

También este sábado escuchamos a Carlos Mazón hacer unas declaraciones a su llegada al Cecopi afirmando que las responsabilidades políticas por la Dana "tocarán en su momento" y ha asegurado que ahora es momento de "reconstruir".

El president, señalado en los últimos días al conocerse que el día de la tragedia llegó tarde al Cecopi porque estaba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana, se ha escudado en que el 29 de octubre se vivieron "dos días distintos".

Lo primero, ha dicho, fue "una previsión de tormenta como muchas previsiones de tormenta que desgraciadamente tenemos aquí", donde la propia AEMET "nos hablaba de un máximo de 180" litros. "Eso hubiera sido una tormenta normal", ha destacado, dejando claro que "estaba todo organizado, estaba la consellera, estaba el secretario autonómico" y "estaban todos los miembros del Cecopi" siguiendo "puntualmente todas las informaciones". Sin embargo, aseguró que "todo cambia" a partir de las 19.00 horas.