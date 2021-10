Tezanos insiste en la "credibilidad" del CIS y asegura que si las encuestas no benefician al PP es "porque no gana"

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha defendido este miércoles en el Congreso la labor de su organismo afirmando que las encuestas que elabora "son las más fiables que se pueden utilizar en este momento" en España. Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha acudido a ser interrogado por los diputados sobre la partida destinada a su departamento en las cuentas públicas para 2022.

Además, ha insistido que no hay ningún "sesgo a la izquierda" ni se manipulan datos en sus sondeos, por tanto, si el PP no sale vencedor es simplemente porque este partido "no gana".

En la sesión, no han faltado las críticas de los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox, que han puesto en entredicho la labor de Tezanos, mientras que este ha recordado que el CIS es "una institución totalmente solvente". "No ha perdido credibilidad ni muchísimo menos por mucho que se empeñe en decirlo un sector de la opinión política, que no científica", ha añadido.

Tezanos defiende que el CIS es "totalmente solvente"

Tezanos ha afirmado que comprende que al PP le "molesten" los resultados que le calcula en CIS en sus barómetros pero ha incidido en que eso no tiene nada que ver con él. "No se debe a la maldad o a la manipulación de un perverso catedrático de Sociología como yo, es que no ganan", ha señalado.

De la misma forma, se ha preguntado "qué ventaja puede tener" para el PSOE quedar por delante en los barómetros cuando está demostrado que eso provoca un efecto desmovilizador en sus votantes, que ya dan por hecha su victoria, y movilizador en sus detractores que podrían no ir a votar, pero al final van para evitar que gane.

Admite que "se puede equivocar"

Sin embargo, ha admitido que el CIS "se puede equivocar" y ha pedido a los partidos de la oposición que "no se hagan mala sangre" con las encuestas porque sólo son el reflejo momentáneo de una "realidad cambiante".

Respecto al incremento de su presupuesto para 2022, ha señalado que el 95,3% de esa subida se va a destinar a mejorar el salario de los encuestadores que trabajan para el CIS. En este punto, ha explicado que antes los más de 300 encuestadores con los que contaba eran 'fijos discontinuos' es decir, tenían una relación laboral espóradica con el CIS, pero que ahora, a través de Tragsatec, se ha contratado a 135 personas que desde septiembre perciben un sueldo "mínimamente digno".