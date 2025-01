El Supremo investigará el patrimonio de Ábalos: hay sospechas de que parte de su fortuna esté en el extranjero

Once meses después del estallido del caso Koldo, la investigación llega a un nuevo punto, al menos con lo que al ex ministro de fomento y transportes, José Luís Ábalos se refiere. El Tribunal Supremo sospecha que la mayor parte del patrimonio que Ábalos habría cobrado de la trama se encontraría en el extranjero, por lo que van a apresurarse a investigar el patrimonio que el ex ministro socialista pueda tener fuera de España.

El suplicatorio que el Supremo pidió al Congreso para poder investigar al diputado, dada su condición de forado, ha salido adelante recientemente por parte de la Cámara Baja, por lo que el siguiente paso será investigar las cuentas y propiedades de José Luís Ábalos, como apunta el diario El Confidencial.

Ábalos, con la acusación de Aldama sobre sus hombros

El supuesto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, apuntó en varias ocasiones contra el ex ministro de transportes. La primera de ellas cuando afirmó en sede judicial haber pagado en efectivos comisiones a Ábalos. Una por valor de 250.000€ para asegurar el cierre de la compra de mascarillas, y otro por valor de 600.000€, sin precisar a qué iba destinado ese dinero. Además, Aldama también confirmó la compra de un chalet en La Alcaidesa, en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción.

En otra ocasión, Aldama declaró, a través de su abogado, que habría proporcionado al ex ministro un piso en el Paseo de la Castellana valorado en 1,9 millones de euros a cambio de que se concediesen y cumpliesen una decena de contratos de obra pública.

El ex Ministro asegura que buscan derribarlo

Desde que son públicas las palabras del presunto comisionista, Ábalos se ha empeñado en asegurar que su relación con el caso Koldo se trata de un montaje. El ex ministro asegura que el objetivo de relacionarlo con la trama es ir directamente contra él y contra el Gobierno.

Ábalos ha llegado a tachar incluso las investigaciones por parte de la Guardia Civil de irregulares, debido a que estas iniciaron cuando el ex ministro aún conservaba su condición de aforado.

El magistrado Leopoldo Puente le atribuye cuatro delitos: Integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Además, ve indicios de que los cobros de comisiones podrían haberse efectuado.