El Supremo confirma la absolución de Rodrigo Rato y el resto de acusados por salida a Bolsa de Bankia

El Tribunal Supremo ha ratificado la absolución de los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre ellos el expresidente de la entidad y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable.

El alto tribunal ha rechazado los recursos presentados contra la decisión adoptada hace más de dos años, el 29 de septiembre de 2020, por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que consideró que la salida a Bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), FROB y Autoridad Bancaria Europea (EBA)-.

Asimismo, consideró que el folleto contenía una "amplia y certera" información financiera y no financiera, y destacaba que tanto la decisión de salir a Bolsa como la determinación de hacerlo con la estructura de doble banco fueron resoluciones "enteramente contempladas por el Banco de España", que a través de su Servicio de Inspección "supervisó y aprobó todos los pasos".

La absolución pasa a ser firme

La sentencia inicial aseguraba que no había ni un solo dato que pudiera conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que los acusados hicieron dejación de sus funciones. Los magistrados del Supremo han confirmado estas conclusiones, por lo que la absolución de los 34 acusados -incluidos José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma-- ha pasado a ser firme.

La Sala de lo Penal ha asegurado que "no se advierte error palmario alguno, ni argumentos apodícticos o absurdos" que pudieran llevar al Supremo a anular la decisión de la Audiencia Nacional, tal y como piden los recurrentes.

En 178 folios, el Alto Tribunal ha repasado los argumentos de los recurrentes y ha indicado, entre otras cuestiones, que la deliberación, votación y fallo de la sentencia que absolvió a Rato y al resto de acusados es correcta.

Los magistrados han insistido en que su labor no se trata de valorar cuál hubiese sido la sentencia más "idónea o acertada", sino "comprobar" que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional "no ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones", algo que, a su juicio, no ha ocurrido.