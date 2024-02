El Supremo abre causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo investigados en el caso Tsunami

La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, actual eurodiputado y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic'.

Según ha informado el alto tribunal, se ha designado instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

Los magistrados concluyen que respecto a estos dos aforados es "necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados".

El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados.

En un auto, notificado este jueves, también declara la falta de competencia de la Sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras 10 personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia Sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.

Puigdemont habla de 'Matrix judicial'

El expresident catalán ha reaccionado a esta noticia con una publicación en en su cuenta de X diciendo que "el mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 € , me imputan por terrorista. Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá. El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación."

Tramitación de la ley de amnistía

La decisión del Supremo se produce mientras en el Parlamento español se tramita una ley para amnistiar a independentistas catalanes que podría incluir delitos de terrorismo, lo que exige el partido de Puigdemont, Junts, para mantener su apoyo parlamentario al Gobierno de izquierda que encabeza el socialista Pedro Sánchez.

Puigdemont era presidente del Gobierno regional de Cataluña cuando se produjo en 2017 la declaración unilateral de independencia, tras lo que huyó a Bélgica, mientras que Wagensberg, de partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña, se fue el pasado enero a Suiza alegando que desde allí puede preparar mejor su defensa.