Santiago Abascal: "Pedro Sánchez ha usado las instituciones para ganar las elecciones"

"En VOX nos preocupan todas las víctimas", ha asegurado Santiago Abascal al comienzo de su comparecencia en la sesión de investidura para criticar la ley contra la Violencia de Género. Abascal se ha referido después a un listado de crímenes acometidos por personas extranjeras. "No ha habido ni un segundo para denunciar la plaga de manadas que se ha dado a principios de año y la mayoría cometidas por extranjeros", ha dicho el líder de Vox.

Después se ha centrado en criticar al candidato y al posible futuro Gobierno. El Gobierno de Pedro Sánchez es "un matrimonio entre la mentira y la traición". "El Gobierno sigue mirando para otro lado mientras Torra sigue sin ser detenido y el Parlamento Europeo vuelve a humillarnos", ha declarado Abascal. "El señor Sánchez ha usado las instituciones para ganar las elecciones". "Un Gobierno formado por teocracias, narcoterroristas y gente que ha participado en dictaduras", ha proseguido Abascal refiriéndose a Pablo Iglesias.

También, en el mismo tono beligerante, ha asgurado que este Gobierno "tiene el beneplácito de ETA", ha insistido en que "la aseguradora de la investidura es ETA" y que esta legislatura acabará en "referéndum". Abascal también se ha referido a la misma cita de Manuel Azaña a que ha hecho mención en la anterior intervención Pablo Casado: "Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España". "Usted es más de Largo Caballero y de Negrín", ha espetado Abascal, que ha concluido, también como Pablo Casado, con invocaciones al rey y a España.