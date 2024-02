Sánchez vuelve a Marruecos un año despues sin aclarar si será recibido por Mohamed VI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza este miércoles en "viaje oficial" a Marruecos, sin que esté claro si será recibido por el rey Mohamed VI.

El viaje de Sánchez, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se produce más de un año después de la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos.

Mohamed VI no pudo recibir a Sánchez hace un año

Entonces, Mohamed VI no estaba en el país y no pudo recibir a Sánchez, pero le emplazó a una próxima visita oficial que no se ha producido hasta ahora.

"Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos", destacaron desde Moncloa, que enmarcó la visita en el arranque de la nueva legislatura y puso en valor "los profundos lazos que unen a ambos países".

Albares aplazó su viaje a Argelia

El presidente del Gobierno estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que la pasada semana vio suspendida su visita a Argelia, país enemigo de Marruecos.

Este viaje tiene lugar un año después de la última visita de Sánchez a Rabat, en febrero del año pasado. En ese viaje se celebró una reunión de alto nivel que Moncloa definió como "histórica" por la firma para una relación de confianza en la que ambos países reconocieron la soberanía del otro sobre el Sáhara Occidental y sobre Ceuta y Melilla y cerraron acuerdos comerciales.

Crisis diplomáticas entre Marruecos y España

Esta será la cuarta visita oficial de Sánchez a Marruecos en medio de varias crisis diplomáticas entre ambos países, como la ocurrida en mayo de 2021 por la atención hospitalaria en Logroño al líder del frente polisiario, que busca la independencia del Sáhara Occidental. Esta crisis provocó que la embajadora marroquí abandonara España.