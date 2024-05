Sánchez, sobre la visita de Milei: La "internacional ultraderechista" viene a España porque somos todo lo que odian

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este sábado que la "internacional ultraderechista", en referencia al acto de Vox en Madrid este fin de semana con dirigentes como Javier Milei o Marine Le Pen, ha elegido España para reunirse porque su sociedad representa "todo lo que ellos detestan y odian".

"Que es el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado del bienestar fuerte, la democracia", ha precisado en un acto del PSC en Barcelona en el que también han participado la candidata a las elecciones europeas, Teresa Ribera; el candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"¿Pues sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista? Que les ganamos las generales, les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio", ha afirmado.

Al presidente de Argentina, Javier Milei, se ha referido Sánchez como "uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista", corriente de "negación" de la ciencia y de los derechos de las mujeres que también está afectando a España.

El también secretario general del PSOE ha asegurado que no quiere "que vuelvan los de la tijera de los hombres de negro ni la ultraderecha con su motosierra", sino que prefiere "más Europa social, convivencia, justicia social" y, en definitiva, "más Teresa Ribera", en referencia a la candidata socialista a las europeas.

Sánchez ha criticado los Gobiernos del PP anteriores a su llegada al Ejecutivo y del ex presidente José María Aznar ha recordado sus palabras sobre el Estado de Palestina, el cual aseguró que no existía: "pues claro que va a existir y España lo va a reconocer, lo voy a anunciar ante las Cortes Generales el próximo miércoles", le ha respondido.

El presidente del Gobierno ha dedicado buena parte de su discurso a conmemorar los resultados de las pasadas elecciones catalanas, que ganó el candidato del PSC, Salvador Illa: "siempre hemos sostenido que España quiere a Cataluña y el pasado 12 de mayo la ciudadanía catalana dijo alto y claro que Cataluña también quiere a España", ha celebrado.

Y ha añadido que, si bien fueron "dos presidentes de derechas quienes quebraron la convivencia en Cataluña y en España", los próximos cuatro años serán "dos presidentes socialistas" los que hagan que ambos avancen "en progreso económico, en convivencia y en justicia social": "vas a ser un gran president, Salvador", ha asegurado.

Ha pedido al PP "que se pongan de acuerdo" entre sus dirigentes sobre si el procés ha muerto o no por las palabras que manifestaron en sentidos contrarios el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de la formación en Cataluña, Alejandro Fernández.

Y ha lamentado que solo coincidan en "mimetizarse con el discurso xenófobo de la ultraderecha": "cuando gana la convivencia, Feijóo y (el líder de Vox, Santiago) Abascal se quedan sin discurso", ha añadido.

Illa llama a censurar el discurso de odio" de Milei, Meloni, Orban y Le Pen

En el acto también ha intervenido el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha apelado a decir "alto y claro" en las elecciones europeas del próximo 9-J un "no" al "discurso del odio" que, a su juicio, se ve "en Madrid", en referencial al acto de Vox en el que se darán cita, invitados por Santiago Abascal, líderes como el argentino Javier Milei, la francesa Marine Le Pen, la italiana Georgia Meloni y el húngaro Viktor Orban.

Illa ha señalado que las elecciones europeas son "quizás las más importantes desde la fundación de la Unión Europea" y considera que "España va a inclinar la balanza" y tener un "papel determinantes en estos comicios".

El líder de los socialistas catalanes apeló a las elecciones generales del 23-J y autonómicas catalanas del 12-M para ahora, el 9-J, también "decir 'sí' al de la convivencia", porque "no queremos Melonis, no queremos Orbans, no queremos Le Pens porque no queremos odio, ni división ni discriminación", ha defendido ante un auditorio que respondió con aplausos.