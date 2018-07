Sánchez recupera a Josep Borrell como posible ministro de Exteriores en un gobierno socialista

La presencia de Borrell en este comité de sabios es también un guiño de Sánchez al PSC para tratar de que recupere el terreno perdido en las elecciones del 20 de diciembre.

Junto a Borrell, el líder socialista contará nuevamente con buena parte de los expertos que constituyeron el comité de sabios en la anterior campaña. En este 'Gobierno en la sombra' están los exministros Jordi Sevilla (Economía) y Ángel Gabilondo (Educación), la exsecretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, el exconsejero del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, el politólogo y sociólogo francés, Sami Naïr, y la catedrática Victoria Camps.

Asimismo, la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, no repetirá en las listas del PSOE al Congreso tras decidir reincorporarse como profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Rodríguez, quien fue número uno por Guadalajara en los comicios del 20 de diciembre, ha anunciado su decisión en un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter.

"He decidido volver a mis tareas como profesora titular de la UCLM, por lo que he comunicado a Pedro Sánchez mi deseo de no ir en las listas", ha afirmado.