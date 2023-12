Sánchez considera que "lo lógico" es verse con Puigdemont cuando se apruebe la amnistía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que "lo lógico" sería mantener una reunión con el expresidente de la Generalitat de Cataluña y fugado de la justicia española, Carles Puigdemont, tras la aprobación de la ley de amnistía.

De igual modo que un encuentro con el líder de ERC, Oriol Junqueras, también sería entonces ya con la norma aprobada.

Concretamente, Sánchez ha hecho estas declaraciones en Rac1: "Lo lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con el líder de Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont, como con Oriol Junqueras. No tiene por qué ser después de que se publique, inmediatamente después, pero sí creo que lo más lógico lo razonable es que cuando el Poder Legislativo haya tomado esa decisión, haya votado con una mayoría absoluta, se puedan producir esas esas reuniones".

Además, el presidente ha defendido que en los últimos cinco años "hemos apostado claramente por la normalización en Cataluña, tomando decisiones controvertidas, arriesgadas e incluso también contestadas, no solamente por parte de la sociedad española, sino también la catalana"

Los indultos fueron beneficiosos

Sánchez ha justificado una vez más la necesidad de la ley de amnistía en el resultado de los indultos aplicados sobre los condenados del procès. "Tenía una expectativa antes de los indultos, hoy tengo una convicción y es que efectivamente fueron beneficiosos para la normalización por la que estamos abogando en Cataluña. Igual ocurrió con la amnistía y la reforma del Código Penal", ha sentenciado.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo también ha comentado que "no procede y no estamos de acuerdo en que jueces vayan a comisiones de investigación parlamentarias", como se prevé que pidan las fuerzas independentistas.

El terrorismo de ETA y del yihadismo "no son comparables" con el Tsunami

El presidente del Gobierno ha afirmado también que el terrorismo de ETA y del yihadismo "no son comparables" con el movimiento Tsunami Democràtic, investigado también por terrorismo.

"Estamos en esa investigación judicial, por lo tanto yo no me puedo pronunciar. Lo que sí que diré, desde el punto de vista más político, es que este país, desgraciadamente, hemos sufrido dos tipos de terrorismo, el de ETA y el yihadista. Barcelona también, desgraciadamente, sufrió ese desgarro, y no creo que sean comparables (con el Tsunami)", ha subrayado.