Rivera afirma que Sánchez no quiere respetar la justicia, sino indultar presos

Sentencia del 'procés'

El líder de Ciudadanos ha recalcado que no es juez para decir si hubo o no violencia en Cataluña y ha proclamado que si es presidente del Gobierno, se compromete a respetar lo que diga la Justicia, así como a "no dar indultos a nadie: ni corruptos, ni maltratadores, ni a personas que cometen sedición o rebelión".