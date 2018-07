El Rey ve "muy positivamente" la idea de UPN de reducir gastos electorales

Esparza ha transmitido este mensaje en una rueda de prensa en el Congreso después de la reunión que ha mantenido con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, que se ha prolongado durante 45 minutos, en el marco de la tercera ronda de consultas con representantes de los partidos.

UPN envió una carta el pasado 13 de abril al presidente del Congreso, Patxi López, proponiendo una reunión entre los partidos para estudiar la reducción de los gastos electorales en un 30 por ciento de haber una nueva campaña.

Se trataría de recortar la subvención que reciben los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, lo que supondría un ahorro de unos 45 millones de euros, que los diputados navarros proponen destinar a políticas sociales y de fomento del empleo.

"No hemos entrado en si la campaña tiene que ser de una forma u otra. Eso corresponde al ámbito de la decisión de los partidos. Él lo respeta, pero ha manifestado una valoración muy positiva de nuestra iniciativa", ha revelado Esparza.

Según el dirigente navarro, Felipe VI comparte con UPN que al tratarse de un "escenario diferente" y al haber transcurrido solo cuatro meses desde los últimos comicios, "parece que los ciudadanos podrían valorar positivamente el sentido común" y que se recortaran los gastos.

Esparza ha asegurado haber encontrado "tranquilo" al Rey, del que ha destacado que "esté haciendo un ejercicio de responsabilidad importante, pensando en lo mejor para el conjunto de los españoles".

Pese a que es "tremendamente complejo" que pueda haber un candidato de consenso, el presidente de UPN ha asegurado que "hasta el último minuto todo es posible".

No obstante, ha opinado que el Rey "no va a dar un paso" para proponer a alguien, "si no es muy consciente y se tiene la certeza de que va a tener un final feliz".

"A día de hoy, y con la ronda que lleva, ninguno de los que hemos pasado hemos sido capaces de garantizar esto", ha admitido.

Esparza ha subrayado que "lo necesario, lo positivo y lo mejor" sería un gran acuerdo entre PP y PSOE para dar estabilidad, al considerar que "España no merece estar en las manos de los populistas o los nacionalistas".

"Es un momento para la responsabilidad y para pensar en las personas", ha añadido el presidente de UPN, quien no ha ocultado su "decepción" porque no haya sido posible un acuerdo.

A su juicio, lo visto en estos últimos tres meses han sido "posicionamientos enrocados, excluyentes, en los que ha primado lo personal sobre cualquier otra cuestión".

Para Esparza, "es un error y una irresponsabilidad importante" que el PSOE haya pretendido "dejar aislado" al PP, con el que UPN fue en coalición el pasado 20 de diciembre, cuando fue el partido más votado por los españoles.

El político navarro ha manifestado que lo acontecido desde el 20 de diciembre "tiene que servir para aprender y tenerlo en cuenta" en caso de nuevos comicios.