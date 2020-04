Rafael Hernando usa una foto de 2018 para denunciar una marcha de musulmanes en el estado de alarma

Rafa Hernando ha compartido un mensaje a través de su cuenta de Twitter que ha levantado la polémica en las redes sociales. El político ha denunciado una marcha islámica durante el estado de alarma, aunque las imágenes que ha usado corresponden al año 2018.

El tuit de Rafa Hernando sobre la concentración de musulmanes de 2018 / @Rafa_Hernando

Poco después, Rafa Hernando ha borrado el tuit y ha rectificado también en Twitter: "Me dicen que esta foto no es de ahora sino de hace ya algún tiempo. Por eso y como no soy como los del Gobierno que nunca piden perdón cuando se equivocan, aunque sus errores causen miles de vidas, yo sí lo hago y pido excusas a Marlaska y a la comunidad musulmana".

"O sea que si eres católico no puedes ir a la iglesia y se prohíbe la Semana Santa, lo cual parece razonable. Pero si eres musulmán sales a la calle de manifestación bien pegadito, sin mascarillas ni guantes, y Marlaska mira para otro lado. Es vergonzoso. Y no es Fake", ha sido el mensaje completo de Rafa Hernando.

Como recoge Maldito Bulo, se trata de un bulo que ha vuelto durante la cuarentena. La imagen corresponde a un vídeo de 2018, concretamente a una marcha de musulmanes en Valencia, y no está grabado durante el estado de alarma.