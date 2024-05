Las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, durante un acto de la ultraderecha internacional en Madrid este fin de semana ha desencadenado una crisis diplomática entre España y Argentina.

"No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", afirmó el mandatario argentino durante su intervención en el acto del Palacio de Vistalegre auspiciado por Vox.

Por el momento, se ha llamado a consultas "sine die" a la embajadora española en Buenos Aires y se ha exigido una disculpa pública a Milei.

Qué supondría que España rompiese relaciones con Argentina

José Manuel Albares ha asegurado que de Milei y el gobierno argentino "esperamos esas disculpas públicas y actuaremos en consecuencia según se vayan produciendo los hechos".

Tiene una gravedad excepcional que esto haya ocurrido en la primera visita que hace a España

Lo que sí ha querido Albares es tranquilizar al pueblo de argentina y a todos los españoles que tengan intereses en Argentina y asegurar que "no tomaremos ninguna medida que les dañe, pero vamos a defender nuestras instituciones".

Albares resalta que España ha recibido a Javier Milei poniendo a su disposición todas las facilidades y se le ha recibido con la hospitalidad con la que se habría recibido a cualquier presidente argentino y reprocha al mandatario su ataque a las instituciones en suelo español.

Si Milei hubiera dicho esto mismo en Buenos Aires, el gobierno español también habría reaccionado, pero incide Albares en que "tiene una gravedad excepcional que esto haya ocurrido en la primera visita que hace a España".

Segundo conflicto diplomático en un mes

A principios del mes de mayo, El ministro de Transportes Óscar Puente, dejó una recomendación a los asistentes a un coloquio sobre comunicación y redes sociales: "Sed vosotros mismos, sin miedo, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto, Milei o Trump. Sed vosotros mismos en las redes y en la vida y ya está, no sufráis porque no merece mucho la pena. Hay quienes siendo ellos mismos han llegado lejísimos y algunos no son muy recomendables".

Y al referirse al presidente argentino añadió que no sabía si "tendrá asesores, yo a Milei si tiene asesores creo que no les escucha mucho. He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no".

Aseguró que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, no las habría dicho, al tiempo que ha dado por zanjado el asunto y ha apostado por cambiar "de tercio".

"Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije", admitió en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, asegurando que si hubiera tenido "la mínima noción" de la "difusión y repercusión" que tuvieron sus palabras no las habría pronunciado.