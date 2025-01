Por qué está siendo juzgado el hermano de Pedro Sánchez y de qué delitos se le acusa

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ante la jueza Beatriz Biedma, junto con el presidente de la Diputación de Badajoz y Secretario General del PSOE Extremadura, Miguel ángel Gallardo.

La jueza decidió citar a ambos a finales de noviembre y la acusación popular la ejerce la organización Manos Limpias.

Delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros

David Sánchez ha sido acusado por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, puesto de trabajo del hermano del Presidente.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la organización Manos Limpias. Una denuncia fundamentada con informaciones publicadas en la prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones asignadas a su cargo, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal para, presuntamente, no tributar impuestos en España. Además, la denuncia informaba que el hermano del presidente tenía un presupuesto de más de dos millones de euros, el cual es "desproporcionado" según el sueldo que percibía.

Beatriz Biedma llamó a ambos acusados a declarar como investigados el pasado mes de noviembre después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe con miles de correos analizados. Este análisis arrojaba que el puesto de trabajo del hermano de Pedro Sánchez se creó apresuradamente y "sin detallar las necesidades primigenias" que se buscaba cubrir con él.

Es por ello que el auto de citación de la jueza se dividía en tres apartados: la creación del puesto, la actividad laboral de David Sánchez y el supuesto aumento de patrimonio sin justificación.

Sin indicios sobre el aumento patrimonial

Sin embargo, los investigadores no han llegado a ninguna conclusión clara y admitían que no habían podido concretar "de quién partió la iniciativa" de crear el puesto. Además, el documento considera "erróneo" el dato proporcionado por Manos Limpias referido al patrimonio de Sánchez. Conclusión que comparten tanto el BBVA como un informe de la Agencia Tributaria.

Aún así, la magistrada tras revisar el informe afirmó la existencia de "indicios racionales de criminalidad" por delitos de prevaricación y tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía, por su parte, recurrió la imputación porque "la jueza no concretaba ni indicios ni delitos".

Ayer comenzaron a declarar los primeros investigados

Tras las primeras declaraciones, el abogado del hermano de Pedro Sánchez ha asegurado sobre su cliente que no entiende "dónde puede estar el signo criminal" en la investigación. Desde primera hora de la mañana, tres vehículos de Hazte Oír han estacionado alrededor del Palacio de Justicia.