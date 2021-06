Pedro Sánchez planea una crisis de Gobierno con cambios en los ministerios

LEER MÁS Pedro Sánchez anuncia los cambios en un Gobierno con mayor presencia de mujeres

Este domingo 6 de junio se cumplen tres años del primer gobierno de Pedro Sánchez, que se constituyó tras ganar la moción de censura realizada a Marino Rajoy el 1 de junio del 2018. De los 17 ministros que había en ese primer gabinete, 11 continúan formando parte del gobierno, por el momento.

Ahora, Pedro Sánchez ha comunicado a sus colaboradores que abrirá una crisis de Gobierno antes del mes de agosto con la intención de reducir ministerios y reorganizar algunas competencias. Según las informaciones disponibles, la remodelación se llevará a cabo tras la concesión de los indultos a los presos independentistas y de cara a iniciar una nueva etapa de recuperación económica en septiembre.

Moncloa desmiente la crisis de Gobierno

Para contrarrestar estas informaciones, el palacio de la Moncloa afirma en un comunicado publicado anoche que las remodelaciones del Gobierno dependen únicamente del presidente, pero no ha desmentido los rumores de la crisis.

Sin embargo, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró ayer en el Canal 24 Horas de TVE que Pedro Sánchez "está trabajando en pensar cómo encarar la nueva etapa en la que estamos" y, por tanto, "le corresponde a él evaluar con qué equipo quiere seguir gestionando esta etapa".

¿Qué ministros se quedarían fuera del nuevo Gobierno?

'El Español' informa de que se eliminarían tres de los actuales ministerios, por lo que se han desatado las especulaciones y fricciones entre departamentos ministeriales. Uno de los nombres que más papeletas tiene para abandonar el Gobierno es Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior. Tras la crisis diplomática y territorial con Marruecos, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, también ve peligrar su continuidad en el Consejo de Ministros.

Por su parte, a los ministros de Unidas Podemos no parece que vaya a afectarles esta crisis de Gobierno, pues forman parte del pacto entre PSOE y UP. Sin embargo, no se descarta la salida de Manuel Castells, ministro de Universidades, puesto que no ha tenido un peso determinante en estos años de gobierno.