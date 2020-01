Una parlamentaria andaluza de Vox dejará el grupo tras denunciar acoso laboral

La parlamentaria andaluza de Vox, Luz Belinda Rodríguez, ha anunciado que va a dejar su grupo en la Cámara autonómica tras denunciar que está recibiendo acoso laboral, aunque ha precisado que tiene previsto seguir como diputada no adscrita, según ha informado la Voz de Almería.

Luz Belinda Rodríguez fue elegida diputada autonómica por Almería en los comicios de diciembre de 2018 y, según ha declarado a este periódico, desde entonces la dirección del grupo parlamentario le ha ido dejando sin funciones en la Cámara hasta el punto de que muchas de sus iniciativas no han podido ser registradas.

Según explica, la diputada ya ha recogido sus pertenencias del despacho del grupo parlamentario y en breve hará efectiva la formalización de su renuncia, un extremo que aún no consta en el registro del Parlamento autonómico.

Preguntado por este asunto durante una entrevista en Canal Sur Radio, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha dicho que no tenía conocimiento de las declaraciones de Rodríguez y tras asegurar que lamentaba su decisión, reconoció que era "un lamento a medias" para su formación.

"Es un lamento a medias porque ni en términos cualitativos ni por la aportación y la calidad de su trabajo ni su condición humana no aportaba grandes cosas, por lo que en ese sentido no va a ser una pérdida muy sonada", ha señalado el portavoz de Vox. Ha añadido que en las próximas horas habrá un comunicado oficial del partido sobre este asunto y ha adelantado que Luz Belinda Rodríguez estaba incursa en un procedimiento en el Comité de Garantías de Vox, aunque no ha detallado los motivo.