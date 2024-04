Page apuesta por el reconocimiento del Estado palestino, pero con el consenso previo en Europa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuesta, como el gobierno de Pedro Sánchez, por el reconocimiento de palestina como Estado, aunque sostiene que antes deberían concretarse algunos detalles relevantes, como el territorio concreto o como la capital de ese futuro estado.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, asegura entender las posiciones más diplomáticas que buscan relajar la tensión y sostiene que el paso simbólico no tendría demasiada repercusión. Considera que una decisión de este calibre siempre debería consensuarse con Europa.

"Sería razonable que antes de que un gobierno en Europa tomara una decisión la consultara con los socios europeos porque al fin y al cabo se trata de construir una posición común", ha dicho Page.

En cualquier caso, Page opina que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno español "es positivo y puede ayudar en un momento determinado a la diplomacia" y en cuanto a la respuesta del Gobierno tras el ataque de Irán sobre Israel ha apuntado que "el Gobierno ha expresado con claridad su posición" y ha agregado que "las cosas evidentes hay que condenarlas con claridad, sobre todo para tener credibilidad en las posiciones que se mantienen".

Ha reflexionado que en lo que atañe al conflicto judío, israelí y árabe "no olvidemos que hay que tener siempre un plus de responsabilidad porque no hablamos de guerras normales sino de guerras que se desarrollan por mecanismos terroristas, y España es objetivo y diana del fanatismo religioso esencialmente musulmán".

Carga contra Bildu

Por otro lado, el presidente de castellanomanchego ha subrayado que la postura de EH Bildu de no reconocer que ETA fue "una banda terrorista asesina" y distanciarse "por completo" puede conllevar "un retroceso en lo que fue la pelea por la autonomía y la libertad en el País Vasco", ya que es un partido "que puede terminar ganando las elecciones".

Ha señalado que "el tiempo ha hecho que muchos elementos característicos de los radicales vascos, sobre todo para las nuevas generaciones, se han ido difuminando", a lo que también ha ayudado "la tentación humana de no recrearte en el dolor y el drama" y la intención de muchas personas de "ir pasando página de lo que fue el trauma" del terrorismo.

Sin embargo, en su opinión, "no va a haber nunca una posición de normalidad mínima, elemental, hasta que la gente de Bildu, su candidato por ejemplo, reconozca abiertamente que se distancian por completo y que ETA era una banda terrorista asesina que lo único que hizo fue destrozar todas las esperanzas y posibilidades no solo de las personas sino también de la sociedad vasca y española".