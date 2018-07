Pablo Iglesias: "Estamos muy cerca del PP y vamos a trabajar para ganarle"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, considera que "sería grave que Reino Unido saliese de la UE". Comenta que desde su formación han estado en Londres pidiendo el "no al Brexit" y dice que estará muy atento para ver "qué ocurre a lo largo del día".

Pablo Iglesias se muestra partidario en Onda Cero de que "los países recuperen soberanía nacional frente a Europa", algo que a su juicio posibilitaría que en "democratizaran mucho más las instituciones europeas".

Preguntado por la posibilidad de convocar un referéndum de este tipo en este momento, cree que "no sería necesario en este momento", ya que "no hay una necesidad social al respecto". Aunque dice que "si lo hubiera, no deberíamos tener miedo a ir a las urnas para escuchar la voluntad de los españoles".