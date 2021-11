Pablo Casado reclama un nuevo 155 en Cataluña si el Govern se niega a garantizar el 25% de clases en castellano

LEER MÁS El Tribunal Supremo tumba la inmersión lingüística en Cataluña y obliga al menos a un 25% de clases en castellano

Después de la sentencia del Tribunal Supremo que exigía que un 25% de las clases debían impartirse en castellano en Cataluña, Pablo Casado, presidente del PP, comunicado a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, que puede contar con los votos de su formación para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en el ámbito educativo. Sería en el caso que el Govern "se declarara en rebeldía" y decidiera no cumplir la sentencia y, para Casado, si el socialista no garantiza que esto suceda, podría incurrir en "prevaricación".

Y es que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: "Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".

Casado ha advertido que el Govern "ya ha dicho que no va a cumplir la resolución del Tribunal Supremo". "Y además, lo ha hecho de una manera muy irresponsable. Le ha derivado la responsabilidad a los docentes", ha recordado.

El jefe de la oposición ha enfatizado que el presidente del Gobierno está "obligado" a hacer cumplir las sentencias de los tribunales, como este fallo del Supremo sobre las clases en español. "Es su primera responsabilidad como gobernante", ha añadido.

Casado defiende que "los niños catalanes tiene derecho a recibir clases en castellano"

Por eso, ha señalado que si la Generalitat se declara "en flagrante rebeldía", Pedro Sánchez tiene que hacer "todo lo que está a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado" el artículo 155 de la Carta Magna, que hace que esa Cámara pueda "aplicar las competencias que, según el título VIII le son propias".

"Si la Generalitat se declara en franca rebeldía, lo que el PP le ofrece a Pedro Sánchez son nuestros votos en el Senado para que el Gobierno de España directamente aplique esa sentencia en la educación en Cataluña, que es una titularidad estatal que las autonomías administran", ha manifestado.

"No puede ser que el Gobierno dependa de los radicales de ERC"

Casado ha insistido en que los niños catalanes "tienen derecho a recibir al menos el 25% de las clases en castellano, que es la lengua común de todos los españoles", y ha avisado que el Partido Popular así lo va a defender.

"Pedro Sánchez tiene la obligación de defenderlo o si no podría estar prevaricando. Y le ofrezco nuestros senadores para que si tiene que aplicar el artículo 155 solo en este ámbito educativo, lo haga. Lo que no puede ser es que el Gobierno de España dependa de los radicales de ERC", ha aseverado.