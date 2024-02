Óscar Puente señala la "responsabilidad política" de Ábalos, y afirma que "un buen socialista" no puede "irse al Grupo Mixto"

La rueda de prensa que ha ofrecido el exministro José Luis Ábalos desde el Congreso de los Diputados a primera hora de la tarde ha provocado las primeras reacciones desde el PSOE, que ya ha anunciado la suspensión de la militancia del político que llegó a ser el número 3 del formación. José Luis Ábalos ha manifestado su intención de no renunciar a su acta de diputado - a pesar de las presiones de su partido - para integrarse en el Grupo Mixto del Parlamento, junto a los representantes de otras formaciones como Podemos o UPN.

El que fuera ministro tanto de Fomento como de Transportes entre 2018 y 2021ha afirmado que desde su escaño defenderá su "honorabilidad", y se ha escudado en que la Justicia, que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares por parte de su exasesor, no le ha acusado formalmente. El Partido Socialista, que ayer dio un plazo de 24 horas a Ábalos para que presentara su renuncia al escaño, no ha esperado al final de la comparecencia para anunciar una suspensión cautelar de la militancia a José Luis Ábalos.

Óscar Puente apela a la "responsabilidad política"

Más tarde, el sucesor de Ábalos en el ministerio, Óscar Puente, ha cargado duramente contra la decisión de Ábalos, y ha apelado a la "responsabilidad política" que considera que el diputado posee con respecto al "Caso Koldo": "Un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al Grupo Mixto, tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político y esta desde luego no lo está", ha declarado el exalcalde de Valladolid, que ha señalado una falta de "coherencia" en la decisión adoptada por hoy por Ábalos.

Puente pone a Borrell como ejemplo

Puente, en su comparecencia en la sede del Ministerio, ha afirmado respecto a Ábalos que tiene "el más alto concepto tanto como persona como político", si bien ha comparado la actitud del exministro de Transportes con la decisión tomada por Josep Borrell en 1999: entonces, el político socialista había ganado las primarias del partido y renunció a su candidatura a la Presidencia del Gobierno tras descubrirse que dos personas que conformaban su equipo habían perpetrado actos ilícitos en Cataluña. "Ese es el ejemplo que tenemos que mirar", ha afirmado Puente.

Según Puente, Borrell entonces "no hizo nada que tuviera ninguna relación, pero sintió que la confianza que había depositado en esas personas había sido defraudada por esos actos de relevancia penal y se marchó". Puente ha reivindicado esta decisión, afirmando que el actual representante de la política exterior europea no fue entonces visto como un corrupto, y que "esa decisión le engrandeció".

"No ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista"

En sus declaraciones, Puente ha emplazado de nuevo a Ábalos para que "asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas".