Las nuevas bajas laborales aprobadas por el Gobierno: qué cambia para las mujeres con trastornos menopáusicos

Las bajas laborales por patologías asociadas a la menopausia y para mujeres víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar cuentan con una prestación económica mayor. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha aprobado un paquete lleno de medidas sociales, que también incluye ayudas para personas víctimas de catástrofes y mejora algunas ayudas ya existentes. Aun así, la medida requerirá pasar por la Diputación Permanente para su aprobación definitiva y entrada en vigor.

Una cuantía que empieza en el 60% y aumenta hasta el 75%

La nueva prestación podrán pedirla aquellas mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia que les impidan trabajar. Además, para acceder a ellas no es necesario un período mínimo de cotización. Lo positivo de esta medida es que ofrece unas condiciones económicas mejores que las de una baja común.

Según ha explicado Saiz, la cuantía de la ayuda será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y del 75% a partir de ese momento. La cantidad correspondiente al primer día la abonará la empresa y, el resto, la Seguridad Social. En palabras de la ministra, "es una medida que protege a una parte muy importante de la fuerza laboral de nuestro país".

En estos momentos hay más de diez millones y medio de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, aunque esto no significa que todas vayan a cobrar la ayuda, pero sí, ha enfatizado, se va a dar respuesta "a situaciones que estaban invisibilizadas".

Otras prestaciones anunciadas por el Gobierno

El Gobierno también ha mejorado la prestación que reciben los progenitores por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (CUME). Tanto el padre como la madre podrán recibirla de forma alternativa o simultánea y, si el hijo o hija tiene una dependencia de grado III o discapacidad igual o superior al 65% podrá mantenerse más allá de los 26 años.

El Real Decreto-Ley también ha creado una nueva situación de incapacidad temporal para afectados, tanto asalariados o autónomos, afectados por catástrofes, que será similar a una baja derivada de un accidente de trabajo. La pensión de orfandad en los casos en los que la madre hubiera sido víctima de violencia de género se amplía al doble del SMI, mientras que las parejas de hecho no inscritas como tal, pero que acrediten dos años de convivencia, podrán acceder a la pensión de viudedad.

También se mejora la cuantía de las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, que será, como mínimo, igual a dos salarios mínimos, mientras que los trabajadores adheridos al Régimen Especial de Trabajadores del Mar tendrán una prestación de 19 semanas por nacimiento y cuidado del hijo o hija.