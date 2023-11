Nacho Álvarez abandona sus cargos en Podemos y renuncia a ser ministro sin la aprobación del partido

Nacho Álvarez ha anunciado a última hora de este viernes que deja todos sus cargos en Podemos y que renuncia a ser ministro porque "no es concebible aceptar un cargo al margen de la organización de la que uno forma parte".

Había sido uno de los protagonistas del día después de que se conociera que Yolanda Díaz había ofrecido a Podemos un ministerio para Álvarez a cambio de que cesaran las críticas a Sumar desde la formación morada.

"Hoy he recibido la propuesta de Yolanda Díaz de ser ministro en el próximo Gobierno de Coalición, propuesta que la dirección de Podemos no respalda. Agradezco mucho la confianza que Yolanda deposita en mí, pero yo no voy a aceptar ser ministro del próximo gobierno si la dirección de mi organización no lo comparte ni lo aprueba. En mi cultura política no es concebible aceptar un cargo institucional al margen de la organización de la que uno forma parte", apostilla Álvarez.

"Es evidente que la actual dirección de Podemos ha perdido la confianza que depositó en mí cuando me nombró miembro de la Ejecutiva del partido. Considero por tanto que lo más honesto es dar un paso a un lado y dimitir de mis cargos en el partido, dejando tanto la Secretaría de Economía como el Consejo Ciudadano Estatal y la Ejecutiva", ha explicado en un comunicado publicado en su cuenta de 'X'.

El nombre de Álvarez había sido puesto este viernes sobre la mesa por la propia Yolanda Díaz, que envió una carta a Podemos en el que no se citaba ningún ministerio en concreto pero sí se le ofrecía ser ministrable. La condición que ponía la líder de Sumar era que Podemos deje de lanzar "ataques" e "insultos" a los miembros de Sumar y, en concreto, a ella misma.

No tardó en pronunciarse la líder de la formación morada, Ione Belarra, que en un hilo en su cuenta de Twitter acusando directamente a Sánchez y Díaz de filtrar la noticia en "para justificar que nos echan del gobierno". Álvarez era, hasta su dimisión, el número 2 de Belarra en el Ministerio de Derechos Sociales.