Montero atribuye el cambio en la propuesta sobre la prohibición de los vehículos contaminantes en 2040 a "un tema de corta y pega"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero , ha explicado en LaSexta por qué por la mañana en el documento de las medidas de Sánchez figuraba la prohibición expresa de los coches diesel en 2040, y por la tarde ya no. Lo atribuye a un tema de corta y pega.

En el documento difundido por el PSOE en la mañana del martes se hablaba de "prohibición" de los vehículos contaminantes en 2040, mientras que por la tarde la propuesta fue modificada para prometer la adopción de "las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea", para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, "reduzcan paulatinamente sus emisiones".

"La rectificación no es tal porque lo que se manejaron fueron distintas formas de redacción y finalmente se optó por utilizar aquella que está plasmada en el contexto europeo", señaló Montero, quien añadió que "se trata de seguir la directrices europeas para que en 2040 la industria del automóvil no esté trabajando en vehículos que no puedan circular en el futuro". "Se ha cambiado la redacción, aunque el concepto es básicamente el mismo", agregó.

Por tanto, afirmó que "tenemos que ir progresivamente hacia la compra de vehículos que reduzcan las emisiones; la industria automovilista tendrá que adaptarse progresivamente hacia esa fecha de 2040 para que con la innovación podamos poner a disposición de los ciudadanos otro tipo de vehículos que no sean contaminantes con el medio ambiente".