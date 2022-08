Mónica García, sobre Feijóo: "Se ve arrastrado por Ayuso en un viaje hacia la crispación constante"

LEER MÁS Feijóo reta a Sánchez a un debate en el Senado para hablar de los problemas de España

La líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha arremetido este sábado en 'La Sexta Noche' contra la "falta de proyecto" del PP de Feijóo.

Según ha explicado García, nos esperan "meses complicados" por la crisis energética que sufre España y serán "aún más complicados" con un PP que "está desnortado y desorientado en lo que querría para los españoles para lo que viene en otoño, invierno y en años posteriores".

La líder de 'Más Madrid' ha señalado las cinco contradicciones en el discurso del PP: "Hemos visto a un señor Feijóo decir que se necesitaba un plan de ahorro energético y, sin embargo, votar en contra porque decía que era frívolo, pese a que estaba avalado por el PP europeo", ha lamentado la política.

Siguiendo con las críticas al PP, García ha afeado que Feijóo diga que "no sabe nada del pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial", o que Cuca Gamarra asegure "que no hay ayudas para los transportes terrestres, pero luego no apoye las ayudas para los transportistas que anteriormente su partido había respaldado en sus huelgas".

Asimismo, ha lamentado que "Ayuso diga que Madrid se apaga, como si fuera un cortijo en el que los madrileños no estamos preocupados por el invierno y la crisis energética, mientras dice que apagar los escaparates es una falta de seguridad para las mujeres, y al mismo tiempo recorta un 50% del presupuesto contra la violencia machista", ha aseverado García.

La política se ha referido también a lo "contradictorio" que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que "las ayudas al transporte público son un cheque voto, y luego se las adjudique como propias".

Por último, García ha valorado los primeros pasos de Feijóo como presidente del PP y ha asegurado que "se ve arrastrado por Ayuso, que es quién marca las agendas, en un viaje hacia el negacionismo y la crispación constante".