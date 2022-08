Feijóo reta a Sánchez a un debate en el Senado para hablar de los problemas de España

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a celebrar una debate "sereno y sosegado" en el Senado para hablar de la crisis de España y le ha acusado de egolatría y de pretender un "monólogo" para que le aplaudan "todo lo que diga".

Rodeado por la plana mayor del PP durante su intervención en un acto político en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Feijóo ha denunciado los ataques que ha recibido del Gobierno y ha criticado que "hayan dejado de gobernar".

"Hemos pasado de Putin como el culpable de todos los males de España a Feijóo", ha asegurado el líder del PP, que ha criticado la "estrategia de ataque al PP". "Que pongan un solo ministro a insultarme y el resto a trabajar, y que hablen con nosotros que vamos a ayudarles, si nos dejan" ha indicado Feijóo.

El líder del PP ha dicho que no le importan que "los ministros hagan turno" para insultarle: "Lo que me preocupa es que el Gobierno haya dejado de gobernar y sobrevivan entregados a Bildu. Eso es malo para España", ha afirmado Feijóo, para destacar que Sánchez "se dedica a hacer oposición" y la oposición actúa de Gobierno.

"Nosotros actuamos de Gobierno, y hacemos propuestas en seguridad nacional, en defensa, sobre inflación y en materia energética", ya que la situación en España es "de extraordinaria dificultad", ha resumido Feijóo.

Vaticina el "ocaso" de Sánchez

Tras esgrimir los resultados electorales del PP en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha apuntado que asistimos al "ocaso de la política instalada en el apaño, en salir del paso", y ha agregado que no quiere ser "presidente del Gobierno por descarte", sino por "méritos propios" y por compañeros que acrediten la mejoría de sus territorios.

"No renuncio en ningún proceso electoral a obtener la mayoría suficiente, una mayoría contundente, como las veces que me he presentado en Galicia", ha recalcado Feijóo, que ha pedido no renunciar ni a los miles de votantes que no van a volver a votar a la izquierda, ni a los que dejaron de votarles y ahora "saben que el PP es la única alternativa", en referencia a los que se fueron a Vox.

"Por encima de las ideologías tiene que estar el progreso común; por encima de los amaños para resistir unos meses más en el poder tiene que estar en el interés general, aunque suponga salir del Gobierno; por encima de la desafección tiene que estar la gestión responsable y serena", ha afirmado. Y ha dibujado una batalla electoral no "entre socialistas y populares", si no entre "quienes quieren agitar" y los que aspiran a "sosegar".

En el auditorio le han escuchado los principales barones del PP, a los que ha llamado a estar "preparados" ante un curso con elecciones autonómicas y locales en mayo.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido ante los medios "menos insultos y más propuestas" al Gobierno para resolver los "muchos problemas" de los españoles, como la sequía.

Antes que Feijóo han tomado la palabra el alcalde de la localidad de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y el líder del PPdeG y presidente gallego, que también ha arengado a los suyos para que se pongan a trabajar "cuanto antes" al inicio del curso político para recuperar poder local en las elecciones de mayo de 2023.