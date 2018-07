Monedero, sobre el chalé de Iglesias y Montero: "¿Tenemos que vivir en chabolas porque eso nos haría más de izquierdas?"

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en una entrevista radiofónica, ha explicado que "sin duda alguna", él votará "a favor de la continuidad de Iglesias y Montero". "Llevamos cuatro años con unos ataques indiscriminados, de mentiras, de soportar cosas que no ha soportado ningún otro partido", ha añadido.

Monedero ha explicado que le gustaría hablar "de la incoherencia del PNV con el 155" y no de la compra del chalet. En esta línea, ha explicado que los líderes de la formación morada compran "una casa a 30 kilómetros de Madrid con sus ahorros, se endeudan a 30 años, que no la han robado, que no tienen detrás favores a los bancos, como puede uno presuponer de De Guindos, que se compra el cuarto ático después de haber un rescate bancario donde hemos perdido todos los españoles 60.000 millones".

Monedero cree que se han pasado las líneas rojas

A su juicio, el acoso "se ha acrecentado últimamente con lo que es el punto de inflexión" y es que "Iglesias se ha hecho mayor porque va a ser padre". "Nosotros hemos aguantado estos cuatro años porque no teníamos hijos y ves que la ecografía de tus futuros hijos sale publicada en el panfleto de Inda. ¿Y qué pasa?, ¿que si hay una malformación también la publican?, ¿vale más cara esa foto?", ha añadido

"Esta semana el juez ha declarado que las preferentes eran un delito y no nos hemos enterado porque estaban los medios informando de que una pareja joven se compra una casa a 30 años intentando aislarse del acoso", ha argumentado. En su opinión, "no puede ser que, por hacer política fuera del PSOE, del PP, de Ciudadanos o el PNV, recibas un ataque mediático que lanza el mensaje de que 'hacer política en Podemos tiene un precio alto'".