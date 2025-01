Miles de taxistas protestan en toda España contra las subidas de las pólizas: "El taxi está en peligro"

Miles de taxistas se han concentrado esta mañana en varias ciudades de España para protestar contra la subida de los precios de las pólizas de los seguros que cubren su actividad, así como exigir al Gobierno que tome medidas para proteger a un sector que está, han advertido, "en riesgo".

También han exigido que que las aseguradoras operen con más transparencia y les informen de la causa de estas subidas, así como que les faciliten el acceso al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que se encarga, con un precio inferior, de las pólizas de los taxis denegadas por las aseguradoras.

La marcha en Madrid ha reunido a más de 3.000 taxistas procedentes de toda España y ha sido convocada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi). Ha comenzado en el Paseo de la Castellana, frente al Ministerio de Transportes, y ha terminado unos cientos de metros al norte, ante el Ministerio de Economía.

Las reclamaciones de los taxistas

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, antes de empezar el recorrido ha catalogado la situación de "desamparo", ya que algunas aseguradoras ofrecen pólizas o renovaciones de "más de 7.000 euros al año", cifra que algunos taxistas elevan hasta los 14.000 euros. "El taxi está en peligro, las pólizas son inasumibles y no permiten la continuidad del sector" ha dicho Julio Sanz, al mismo tiempo que explicaba que esto obliga a muchos a "dejar el coche en el garaje" y abandonar.

Entre las reclamaciones se encuentra que las administraciones públicas establezcan límites claros para las subidas de las pólizas, que no deberían ser superiores al IPC anual. Además han exigido que se excluya al taxi del cálculo general de riesgos de los servicios de transporte urbano -que sí incluye a VTC- porque la siniestralidad del taxi es mucho menor.

El cuanto a la petición de acceso a la CSS, la condición que pone el Consorcio es que el taxista haya recibido por escrito, al menos, la negativa de dos compañías para cubrirle. Sin embargo, los taxistas no están de acuerdo, ya que no pueden esperar a la negativa de las aseguradoras porque "sin seguro no se puede trabajar".

En otras ciudades como Jaén, Valladolid y Oviedo también ha habido manifestaciones. En Barcelona ha sido tan multitudinaria que buscaba colapsar el tráfico de la ciudad.

Apoyo de UATAE; negativa por parte de Unespa

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha manifestado su "total respaldo" a las movilizaciones y ha considerado "imprescindible" una legislación por parte del Gobierno para que las aseguradoras evalúen cada caso de forma "individual y justa".

Por su parte, la patronal del sector asegurador, Unespa, ha negado que haya una "falta de cobertura generalizada". Ha recordado que los taxistas son una categoría de riesgo "claramente diferenciada" de los vehículos de uso privado, por lo que las primas tienen que ser diferentes.

Justifica esta subida por el uso intensivo que se hace de estos vehículos, las horas que circulan (pueden llegar a 24 ininterrumpidas), la gran cantidad de kilómetros recorridos o el uso de distintos conductores en un mismo vehículo.

Más movilizaciones si no hay respuesta

Al finalizar la concentración, el presidente de Antaxi ha agradecido a los presentes el "gran esfuerzo" por acudir y ha asegurado que van "a seguir insistiendo para que alguien tome conciencia" y resuelva estos problemas, además de amenazar con más movilizaciones si hay respuesta por parte de la Administración.

"Si esto no ha servido, si esto no ha sido visible, si no recibimos respuesta de la Administración en los próximos días, contando con vuestro apoyo, que lo hay, que lo hemos visto, vamos a volver a salir a la calle con más intensidad", ha expresado Sanz.