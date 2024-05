Milei no se reunirá con Felipe VI durante su viaje a España para apoyar a Abascal

El presidente de Argentina, Javier Milei, no pasará por Zarzuela ni por La Moncloa durante su primer viaje a España desde que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre de 2023.

El Gobierno argentino ha descartado un encuentro con el rey Felipe VI durante su viaje a España, previsto para mediados de mayo.

Con quien sí se reunirá será con Santiago Abascal, a quien mostrará su apoyo en el gran acto que Vox prepara en Madrid de cara a las elecciones europeas.

"La respuesta es no. No va a ocurrir en este viaje de mayo", ha dicho el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), ante una pregunta sobre si el mandatario ultraliberal se vería con Felipe VI.

El portavoz ha insistido en que no tiene "la agenda confirmada" de Milei para su visita del 18 de mayo a Madrid, pero entiende que "en este primer viaje" a España no ocurriría ese encuentro.

El Gobierno argentino da por superado el desencuentro con Óscar Puente

Por otro lado, Adorni ya había descartado un próximo encuentro entre Milei y Pedro Sánchez cuando dio por superado el incidente diplomático suscitado a raíz del comentario del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el que cuestionaba la templanza de Milei. El Ejecutivo argentino respondió al comentario de Puente con un comunicado de "repudio" en el que también atacó a Sánchez.

"Para nosotros es un tema saldado, para nosotros -entiendo que para todos los argentinos- el que un ministro de otro país diga que nuestro presidente ingiere no sé qué sustancias, o dé a entenderlo, es (un comentario) no sólo poco feliz, sino (también) bastante agresivo", declaró ayer el portavoz, quien agregó que el incidente "no debería escalar más allá de lo que ya ocurrió".