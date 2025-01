Miguel Ángel Rodríguez desvela que la idea del 'Me gusta la fruta' surgió de la propia Ayuso: "Es de ella"

Un día después de declarar como testigo ante el Tribunal Supremo por la causa de las filtraciones sobre la información de Alberto González Amador, el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso en 'Espejo Público' de Antena 3.

Además de referirse a su declaración ante el juez, de la que ha reconocido que en ningún momento sintió miedo de salir imputado, Rodríguez ha sido preguntado por las expresiones que dice Isabel Díaz Ayuso y que mucha gente le atribuyen a él al considerarle el 'spin doctor' de la presidenta.

El jefe de Gabinete ha dicho que cuando la gente dice eso no es para alabarle a él, sino para criticarla a ella, "como si ella no tuviera la capacidad de inventarse el 'Me gusta la fruta' o lo que sea". Después de eso, ha confirmado que la expresión que se viralizó durante el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso salió de la propia Isabel Díaz Ayuso.

"Es de ella. Ella estaba en el Congreso escuchando la investidura de Pedro Sánchez y él, en ese momento, cita al hermano de la presidenta. La cámara pincha el palco donde está y yo le pongo un mensaje diciéndole 'Acaban de pincharte diciendo...', y me contesta: "¿Yo? Yo he dicho 'Me gusta la fruta'. Entonces un periodista llama preguntando qué opina la Puerta del Sol sobre que la presidenta haya insultado al presidente del Gobierno y le digo: 'Estamos analizando el grupo de expertos si ha dicho 'Me gusta la fruta' o 'Viva la madre Teresa de Calcuta', y él lo publica. A partir de ahí, llega una cesta de fruta, más cestas de fruta y el 'Me gusta la fruta' se ha hecho muy famoso. Hay hasta camisetas", ha explicado.

Tras esto, ha afirmado que "no vale desdeñar siempre a la presidenta como si estuviera en manos de un tipo y que además ese tipo está medio loco" y se ha referido a las "declaraciones impresentables" del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las que decía que Ayuso vivía "como una princesa": "Primero, esta señora ha sido votada por los madrileños mayoritariamente, es la presidenta de la Comunidad, y ni siquiera, aunque fuera un político de base, tienes derecho a insultar de esa manera. Y mucho menos siendo ministro".

Los titulares de Miguel Ángel Rodríguez

Casi al término de la entrevista, Susanna Griso le ha realizado varias preguntas cortas a Miguel Ángel Rodríguez con el objetivo de dar respuestas cortas que fueran titulares:

¿Qué le pediría a Pedro Sánchez?

"Que nos deje en paz".

¿Cómo ve a Feijóo como alternativa a Sánchez?

"Desde que preside el PP, ha ganado todas las elecciones".

¿Qué pronostica a Vox?

"En Madrid, la desaparición. En España, no tengo datos, pero irá cada vez más para abajo".

¿La gestión de Mazón?

"Creo que su Gobierno estuvo en todo momento donde tenía que estar y si él no estaba en el despacho, no hubiera cambiado nada el desastre de la Dana. Ahora, su problema es cómo consigue que Sánchez deje de apuñalarle y empiece a colaborar porque el que tenía que haber declarado la emergencia tenía que haber sido Sánchez".

¿Es Óscar López una buena alternativa a Ayuso?

"Para mí, sí".

¿Por qué?

"Porque me gusta que le pongan a él".

¿Qué piensa sobre el desembarco de ministros en las federaciones socialistas?

"Sánchez está blindando el partido para que cuando pierda las elecciones no le echen, pero me parece mal como estrategia política que coloque a ministros como jefes de oposición en las autonomías porque, aunque tienen mayor trascendencia pública porque salen más por la tele, también ahora sus errores se van agrandar en esas autonomías".

Entrevista completa a Miguel Ángel Rodríguez