Margarita Robles advierte del "riesgo real" de que Putin ataque un país de la OTAN

A pocos días del segundo aniversario del estallido de la guerra en Ucrania, son numerosas las reflexiones acerca del conflicto que numerosos líderes políticos están llevando a cabo. Margarita Robles, en el debate 'Dos años después de la guerra en Ucrania, los ejército frente a la guerra ampliada', ha compartido algunos pensamientos acerca de este conflicto, que afirma que tiene "en un sinvivir" a los ciudadanos de Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia, constantemente amenazados por Vladimir Putin por su cercanía geográfica.

La Ministra de Defensa, durante este evento celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha instado a "no bajar la guardia" frente a Rusia, pues existe un "riesgo real" de que el presidente ruso lance un ataque contra la OTAN "a corto o medio plazo". Robles ha asegurado que, durante la reunión de la OTAN celebrada la semana pasada, todos los países de la alianza han manifestado las mismas tribulaciones sobre Vladímir Putin: "Todos somos conscientes de que ese riegos existe, de que es un riesgo real y que, por tanto, es una labor de todos que Europa siga potenciando sus capacidades de la industria de defensa".

Preocupación por Donald Trump

En sus declaraciones, Robles también se ha pronunciado sobre la posible reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que los países europeos consideran "un problema grande". En plena campaña electoral, el líder republicano afirmó que, si alcanza la casa Blanca, no ofrecerá apoyo militar a los países de la OTAN que no inviertan el 2% de su PIB en defensa: tal y como apunta EFE, España no alcanzará ese objetivo de inversión hasta 2029. La ministra ha calificado como "absolutamente escalofriantes" estas declaraciones del magnate estadounidense.

La ministra ha puesto en valor los 10 tanques Léopard que ha enviado España al ejército ucraniano, afirmando que estos carros de combate "son los que están funcionando". "Hubo un momento en el que se envió lo que sobraba y no lo que se necesitaba", ha apuntado Robles, que considera más importante la calidad y la coordinación de la ayuda que la cantidad que se envíe. La ministra de Defensa ha afirmado, además, que en estos momentos el país presidido por Volodímir Zelenski necesita munición y defensas antiaérea.

Pesimismo sobre la guerra

Sin embargo, una encuesta elaborada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores muestra la fatiga de los ciudadanos europeos con respecto al conflicto y al envío de material bélico: un 41% de los encuestados, procedentes de doce países de la Unión, abogan porque los líderes de la Unión Europea presionen a Zelenksi para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Un 31% de los encuestados sí que apoya mantener la ayuda a Ucrania, si bien solo un 10% de los ciudadanos europeos consideran que Ucrania podrá derrotar a Rusia en la contienda que lleva ya dos años tiñendo de rojo el país.