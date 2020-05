Margallo, sobre el 1-O: "Confío en que el Gobierno cumpla su compromiso y no haya ni una sola urna"

José Manuel García-Margallo ha lamentado el "clima de enfrentamiento y de fragmentación" que vive la sociedad catalana, una etapa que no sabe "cuánto durará". El exministro ha asegurado que su propuesta para hacer frente al desafío independentista fue "hacer una reforma constitucional".

José Manuel García-Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores, ha lamentado el "clima de enfrentamiento y de fragmentación" que vive la sociedad catalana desde la aprobación de la Ley del Referéndum en el Parlamento catalán y que no se sabe "lo que durara". "Yo confío en que el Gobierno cumpla su compromiso y no haya ni una sola urna", ha apuntado.

En una entrevista en Espejo Público, Margallo ha explicado que el último paso del desafío independentista "serán las elecciones autonómicas", aunque se ha mostrado confiado en que la consulta no se celebre.

El exministro ha alabado tanto a Albert Rivera como a Pedro Sánchez por el apoyo que están dando al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que, según asegura, "tiene el apoyo de todos los partidos institucionales".

Sobre las declaraciones de Oriol Junqueras, que aseguró que tuvo "la oportunidad de decirle a Margallo que no hay ningún mecanismo en la UE para expulsar a un país independizado que no quiera salir de la UE", el exministro ha criticado que estén "engañando a los votantes". Si la secesión se produce, Cataluña "se queda fuera de la unión europea desde el minuto uno", ha señalado.

"Si reconociesen la realidad, estarían explicando a sus votantes que Cataluña saldría fuera de la Unión Europea y sabe Dios cuándo entraría", ha apuntado Margallo.

Tras asegurar que los "principales responsables del clima que estamos viviendo son los separatistas", el exministro ha explicado que la respuesta política que el propuso fue hacer una reforma constitucional que "salve los pilares de la Constitución". Aunque ha precisado que esta reforma no sería "una respuesta del chantaje catalán" sino que sería "una actualización de los pactos consticionales para adecuarse a los cambios que hemos vivido".

Sobre la consulta el 9-N, Margallo ha reconocido que "hubiese sido partidario de aplicar el artículo 155 para obligar a la Generalitat a requisar las urnas y las papeleta",