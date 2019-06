Magdalena Valerio a Pablo Iglesias: "Quien tendrá que decidir quién forma parte del Gobierno se llama Pedro Sánchez"

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha recordado al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que decidir quién forma parte del Gobierno es tarea del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una vez sea investido.

Así lo ha señalado Valerio en un encuentro con los medios posterior a su intervención en la clausura de la presentación de un estudio sobre realidad social y laboral de las mujeres en las cooperativas de trabajo en España.

Preguntada sobre qué le parecía que Iglesias tuviese interés en las carteras ministeriales de carácter social, la ministra ha asegurado que "le parece bien que a Pablo Iglesias le preocupe la temporalidad y los problemas sociales".

"No me resulta extraño, pero realmente quien tendrá (una vez que se produzca la investidura) que decidir quién forma parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez y yo no tengo nada más que añadir", ha apostillado Valerio, quien también ha dejado claro que respeta las opiniones de todo el mundo y, por supuesto, las de Pablo Iglesias.

Durante su intervención, la ministra ha afirmado que todavía no sabe si seguirá o no en el Gobierno, aunque ha asegurado que estará encantada si el presidente del Gobierno en funciones decide finalmente que continúe al frente del Ministerio.

Valerio también ha apuntado, preguntada sobre la reforma laboral y el Estatuto de los Trabajadores, que el nuevo Gobierno deberá afrontar los nuevos retos del mercado laboral y también apostar por un Estatuto que esté y dé cobertura legal y corresponda a la realidad laboral y económica que existe en pleno siglo XXI. "Cuando se constituya el nuevo Gobierno, estos temas van a ser importantes", ha remarcado.

Por otro lado, preguntada sobre si el Ministerio va a controlar los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se están produciendo en la banca y en el sector de la automoción, Valerio ha señalado que el Ministerio no tiene competencias sobre la autorización o no de los EREs, pero que sí van a realizar tareas de mediación para que, en todo caso, se llegue a las mejores soluciones posibles.