ley de amnistía

Llarena ve un posible delito en la no detención de Puigdemont y envía la causa a Barcelona

El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir "la participación de otros responsables no aparentes en los delitos" de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

EFE