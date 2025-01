El 'Juan Sebastián Elcano', con la Princesa Leonor a bordo, atraca en Tenerife antes del salto oceánico

El buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano ha atracado este viernes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con la princesa Leonor a bordo, en la que es la primera parada del navío tras partir de Cádiz hace nueve días.

Tras pasar en Santa Cruz de Tenerife el fin de semana, el buque se dirigirá a Las Palmas de Gran Canaria en la que será la última parada antes del salto oceánico hacia Salvador de Bahía, en Brasil, una travesía que durará 22 días.

El buque fue recibido en la dársena de Los Llanos del puerto de la capital tinerfeña con diez cañonazos a cargo de miembros de la Asociación Histórico Cultural Gesta 25 de julio de 1797, que conmemora la victoria de Santa Cruz de Tenerife sobre las tropas británicas comandadas por el almirante Nelson.

Subida a uno de los tranvías del buque y acompañada por el resto de guardiamarinas, la princesa de Asturias saludó desde el navío al más de un centenar de vecinos chicharreros que se acercaron al puerto y que la recibieron entre vítores mientras la banda de música del buque escuela interpretaba varios pasodobles.

Durante su estancia en Santa Cruz de Tenerife está previsto que los guardiamarinas realicen visitas de formación y culturales a lugares como el Museo Museo Militar de Almeyda y el Palacio de la Capitanía General de Canarias, dos actividades en las que participará la princesa de Asturias.

Los marinos también dispondrán de tiempo de asueto en la capital tinerfeña, según ha informado a los medios el comandante del Juan Sebastián de Elcano, Luis Carreras Presas Do Campo, que ha animado a que los jóvenes salgan, se relacionen y conozcan la ciudad en su tiempo libre, pues las tareas de formación se realizan principalmente durante las travesías.

"Intercalamos actividades organizadas con actividades particulares en las que disfrutarán de la ciudad con total libertad. También nos relacionamos con los invitados y los ciudadanos que pueden venir a visitarnos, pero también es algo formativo porque hay jóvenes en el tercer curso que deben aprender a relacionarse como marinos, miembros de las Fuerzas Armadas Españolas y como español allende los mares", ha resumido el comandante.

Ha insistido en la importancia de esa formación "humana" que realizan los guardiamarinas y que les complementa "desde el punto de vista social, ético, profesional y de relaciones".

"Tienen que aprender en las estancias en puertos los fundamentos de la diplomacia naval, que es algo de lo que estamos muy honrados los marinos desde hace muchos siglos", ha agregado el comandante.

Se trata de la visita número 62 que el buque realiza al puerto de Santa Cruz, "punto de paso natural durante muchos siglos para los navegantes españoles antes del salto oceánico y cruzar a América, que es lo que estamos haciendo en este crucero tan bonito en el que vamos a dar una vuelta a Sudamérica", ha resumido Luis Carreras, que ha señalado que es durante esa travesía donde "verdaderamente" comienza la fase de aprendizaje de los guardiamarinas.

"Tras nuestros primeros días de mar, hemos venido desde Cádiz acompañados de un viento extraordinario que nos ha permitido navegar a vela prácticamente todo el tiempo y alcanzar los objetivos de ambientación y adaptación marinera, también de la vida a bordo", ha señalado el comandante.

En sus visitas, el comandante ha reconocido que paradas como la de Santa Cruz les permiten recargar "la energía y el ánimo" y recibir, ha dicho, el cariño de los ciudadanos, que según ha recordado podrán visitar el buque escuela el sábado y el domingo en horario de mañana y tarde entre las 9:30 y las 20:00, con un breve receso entre las 14:00 y las 15:30.

240 personas a bordo

A bordo de Elcano viajan unas 240 personas, de las que "algo más de 30 son mujeres".

"No sé el dato exacto porque ya no lo contamos. La vida a bordo es absolutamente indiferente o común para los hombres y mujeres y no es un dato que revisemos constantemente", ha concluido el comandante del buque escuela.