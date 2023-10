Isabel Díaz Ayuso critica el "siniestro pacto de la poltrona" de Sánchez y sus socios, quienes buscan "argentinizar" la economía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el "siniestro pacto de la poltrona" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus socios, a los que ve como "la fórmula mortal para argentinizar" la economía y "arruinar a empresas y ciudadanos".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el II Foro Económico OK Líderes, organizado por 'Okdiario', donde ha hecho hincapié en que España, a diferencia de otros países, "no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial". "Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona, a cambio de la misma continuidad España y de sus instituciones", ha puesto de manifiesto.

Ayuso ha hecho hincapié en que "si un gobernante quiere ayudar a atraer inversiones y empresas que generen prosperidad y puestos de trabajo, lo primero que tiene que procurar es dar seguridad jurídica", pero se ha preguntado "qué seguridad puede ofrecer alguien que miente de forma compulsiva" y "que se inventa impuesto de la noche a la mañana y señala a los empresarios y a los comerciantes, al tiempo que les hace pagar la factura de los que lo chantajean".

Estamos en una situación límite

También ha cuestionado qué seguridad da el que "pacta a escondidas con delincuentes, fugitivos y terroristas e indulta a los corruptos, que asalta las instituciones, y retuerce las leyes, las deroga o reinterpreta para mantenerse en el poder" y que "es capaz de poner al Estado de rodillas para salvarse a sí mismo".

Alerta de "una situación límite"

"Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite", ha alertado a continuación.

Así, ha denunciado que ahora se quiere "que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias" y ha criticado que aún así se les deba "siete millones de euros a sus cómplices, para sus fianzas".

"Sánchez es ya un lastre para la economía española"

A su parecer, "Sánchez es ya un lastre para la economía española" y "en combinación con Sumar resultan letales". Consideran que tienen "la fórmula mortal para argentinizar" la economía y "arruinar a empresas y ciudadanos".

En este sentido, ha sostenido que "el pacto de la poltrona de Sánchez con Sumar incluye 230 medidas," pero ha criticado que "a la hora de esquilmar a autónomos y pequeñas empresas está muy detallado" no tenga "ni una sola mención a la amnistía".

"Marioneta de un fugitivo"

Por otro lado, ha denunciado que considerasen una "pérdida de tiempo" la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero que hayan pasado tres meses de las elecciones y se siga esperando que Sánchez cuente "lo que está dispuesto a hacer para salvarse a sí mismo".

"A ver cómo explica que, a cambio de un 1,6% de los votos, se ha convertido en la marioneta de un fugitivo de la Justicia, al que hace nada quería meter en la cárcel", ha lanzado, al tiempo que ha vuelto a criticar que "quienes impusieron un régimen corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco" sean los que "vayan a decidir ahora el futuro de España".

"Desde Madrid seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona de Sánchez será la mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia, que a España no se la puede sentar en el banquillo, y que algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante: por traicionar a su nación", ha zanjado.