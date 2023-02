Irene Montero reconoce "discrepancias fuertes" con el PSOE por el consentimiento en la reforma de la Ley 'sólo sí es sí'

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que trabaja para llegar a un acuerdo entre los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, en la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', pero reconoce que la situación actual es de "discrepancia fuerte" entre ambos "en torno al consentimiento".

Montero ha señalado su principal objetivo proteger el consentimiento como centro de la ley y "no volver al modelo anterior basado en la violencia e intimidación" que lleva a las mujeres al "calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente".

A su juicio, la postura del PSOE en este sentido es consecuencia de la "presión" que sufre por la "ofensiva contra la ley" que, a su juicio, está ejerciendo "la derecha judicial, política y mediática". Aun así, ha insistido en que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo" con los socialistas en esta materia y ha asegurado que no quiere penar en que el principal partido de Gobierno se vaya a aliar con el PP en este tema.

Duras críticas sin propuestas

"Sorprende la dureza de las críticas con la ausencia de propuestas. Nadie ha sabido decir qué falla en la Ley sólo sí es sí y la única propuesta que hay es la del PP de volver al modelo anterior. Que esta ley protege al 8% de las mujeres que denuncian, pero también protege y garantiza derechos para el 92% de las mujeres que no denuncia y que hasta ahora sus violencias permanecían en la impunidad, el silencio y normalizadas, y eso se acabó. A partir de ahora, si no hay consentimiento, agresión sexual, y eso lo vamos a proteger", ha declarado la ministra, que además ha insistido en que ella lo que quiere es proteger el Gobierno de coalición y el corazón de la ley.

Montero ha negado, además, que haya tachado de "fachas" o "machistas" a los jueces y ha asegurado que habló de "sesgó machista en la Justicia", pero que no lo dice ella, sino la organización CEDAW de la ONU. Aún así, ha señalado que en España "hay resistencia a creer a las víctimas" y también hay "resistencia" a los avances en normas feministas desde sectores que, según ha apuntado, son los que "ven jolgorio" en la agresión sexual de 'La Manada'.

Sobre si fue advertida de las posibles rebajas de penas en el Consejo de Ministros, como ha asegurado la exvicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, Montero ha explicado que, junto con Justicia, se analizaron "centenares de casos" y se ocuparon de "hacer un Código Penal que evitase las rebajas de condenas". Según ha explicado, en el primer borrador que llevaron al Consejo de Ministros se bajaban las penas máximas y, tras la alerta del CGPJ se dejaron como estaban en el Código Penal anterior".

Dos partidos en coalición enfrentados

Son dos partidos en coalición enfrentados porque la Ley del sólo sí es sí parecía abocada a la reforma sin ambages y en la que el ministro Bolaños asegura asegura que se está trabajando "en dos cosas. En primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y que no se puedan repetir rebajas de penas a agresores sexuales".

Pero yendo a la otra parte, a Ione Belarra, lo que parece es que Unidas Podemos sigue donde estaba: "Hay dos fuerzas políticas: una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no". Dicen desde Unidas Podemos que la ley es impecable y que son los jueces los que no quieren aplicarla como es debido.