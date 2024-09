De Irene Montero a Ada Colau, los políticos españoles que acudirán a la toma de posesión de Sheinbaum

La toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha provocado un conflicto diplomático con España cuyo alcance está todavía por determinar.

La decisión de la presidenta de no invitar al rey de España, Felipe VI, al acto por no pedir perdón por la conquista, como le pidió López Obrador, ha provocado el enfado del Gobierno español que ha decidido no enviar a ningún representante público al evento.

En contra de la línea marcada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, Sumar, que forma parte del gobierno de coalición de Pedro Sánchez sí va a enviar representación, así como otros partidos socios del bloque que facilitó la investidura del presidente.

El PSOE ha expresado su malestar porque diputados de Sumar, Podemos, Bildu o BNG vayan a acudir a la toma de posesión de Sheinbaum. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha rechazado "por coherencia" el viaje y ha señalado que "personalmente no les gusta", en referencia especialmente a Sumar por formar parte del gobierno de coalición.

Qué políticos acudirán a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y parlamentario de Sumar por los Comunes. Viajará a la toma de posesión de la presidenta electa de México para, según él "contribuir a que ese conflicto diplomático evitable se resuelva". Pisarello ha señalado que México es un país económica y políticamente "muy importante" para España y ha lamentado que tengamos "un conflicto diplomático desde hace varios años, ya que nos lo podríamos haber ahorrado y me parece que es el momento de resolverlo".

Javier Sánchez Serna, coportavoz de Podemos y diputado en el Congreso. Se ha mostrado muy crítico con la decisión de Exteriores de no enviar a ningún representante. "Dudo que alguno de estos monarcas lo sienta realmente, pero al menos ayuda a mejorar la relación con aquellos países. Pero los Borbones no, ellos arrogantes hasta el final", ha publicado en X.

Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu. Viajará a México invitado por Morena, el partido de Sheinbaum y del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, ya estuvo en el país norteamericano en las elecciones.

Ana Pontón, portavoz en Galicia del BNG. Sostienen que es "razonable" que Don Felipe no haya sido invitado a este acto y aseguran que la Corona española "tiene una responsabilidad histórica en la colonización" de México y "no pidió perdón por eso", por lo que es "normal" que los responsables de este país defiendan "su soberanía". Además señalan que el Rey "no es un jefe de Estado elegido democráticamente" y que cuando este cargo en España sea elegido en las urnas no estarían justificadas posiciones como la de Sheinbaum.

Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad. Asistirá también a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, junto al coportavoz del partido Javier Sánchez Serna. En esta línea, ha defendido estrechar lazos con el país "a pesar de la monarquía". A través de un mensaje en la red social 'X', la número dos de la formación morada ha afirmado que participará en la ceremonia para "acompañar y aprender del pueblo de Mexico".

Ada Colau, líder de los Comuns. La exalcaldesa de Barcelona ya se encuentra en el país.

Representación internacional

Entre los jefes de estado y de Gobierno que acudirán a la toma de posesión en México están el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Brasil, Lula da Silva o el de Chile, Gabriel Boric.

Entre las ausencias sonadas, está lógicamente la española. Felipe de Borbón, primero como príncipe de Asturias y luego como monarca, ha estado presente en unas 80 tomas de posesión en América Latina.

Se da la circunstancia de que acudió a la toma de posesión del propio López Obrador en diciembre de 2018. Pedro Sánchez tuvo una visita oficial un mes más tarde y días después se filtró la carta del perdón por la conquista.