Iglesias, sobre la suspensión de la semilibertad de los presos del procés: "Es una mala noticia"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha manifestado en su cuenta de Twitter en contra de la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria de suspender el tercer grado del que disfrutaban Oriol Junqueras y otros cuatro presos del procés mientras resuelve el recurso de la Fiscalía contra el régimen abierto que les concedió la Generalitat el pasado 14 de julio.

"Sobre la suspensión de la semilibertad a Junqueras, Cuixart, Forn, Sànchez y Romeva, abro HILO

1. He visitado a los 5 en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto.

2. No me corresponde valorar la calidad jurídica de una decisión judicial pero, políticamente, la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto en el marco legal vigente.

3. Sospecho que muchos ciudadanos en Catalunya y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos. Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia", ha declarado.