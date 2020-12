García-Page coincide con Junqueras sobre los indultos: "Que se los metan por donde les quepa"

En una entrevista en Antena 3, García-Page ha respondido a preguntas sobre la comparecencia, este martes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, aunque evitó pronunciarse directamente sobre la petición de indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por el "procés", aseguró que su Ejecutivo "apuesta claramente por el reencuentro y la reconciliación" en Cataluña.

El presidente castellano-manchego ha afirmado, sin embargo, que "en esto de los indultos haría caso a Junqueras". "Unos condenados que no quieren el indulto, que se les obligue al indulto, todo me resulta raro", ha dicho este dirigente socialista, que ha añadido que confía en que no vaya adelante esa propuesta y que ese es su deseo para 2021 porque además no cree que sea la solución.

García-Page, ha dicho que está de acuerdo con las palabras del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, uno de los condenados por el "procés", cuando dijo "que se metan el indulto por donde les les quepa".

Avisa al PSOE del "ridículo histórico" si los independentistas vuelven a delinquir

"Me pongo en el lugar de mi partido y del gobierno del PSOE: aunque tuviéramos un acto de muy buena voluntad en pro de arreglar las cosas políticamente en Cataluña, qué pasaría y qué responsabilidad asumiríamos frente a España y frente a la gente si mañana se indultara y pasado mañana volvieran por el mismo camino los independentistas, de hecho sin volver todavía los que se fugaron", se ha preguntado, y ha agregado: "Qué pasaría, qué responsabilidad, qué ridículo histórico no estarían haciendo un gobierno o un partido".

Para el presidente regional, cuando acaben las elecciones en Cataluña se verá si hay espacio o no para hablar con seriedad de la solución política que, según ha afirmado, "en ningún caso tiene que dificultar la penal o la legal".

Por otra parte, en cuanto a la campaña de vacunación en Castilla - La Mancha, Page dice que "va con mucha normalidad". Además, cree que las personas confían más en la vacuna al ver a Araceli y Mónica recibirlas y ver que no había ningún problema.