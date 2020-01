Gabriel Rufián: "Si no hay mesa, no hay legislatura"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha confirmado el apoyo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez, pero ha advertido que "si no hay mesa, no hay legislatura" . Además, ha aprovechado para criticar que a "algún gurú de la democracia" le dijo a Sánchez que "utilizando a Cataluña como arma arrojadiza electoral, ganaría las elecciones" y se muestra alegre por el cambio de opinión del candidato a la investidura, "bienvenido a la democracia, bienvenido al diálogo ".

Rufián ha sacado la hemeroteca del candidato a la presidencia, recordando cómo ha cambiado de opinión pasando de decir que en Cataluña hay "un problema de convivencia" o que se comprometía a traer a Puigdemont a España para que fuese juzgado, a decir que "hay que recuperar la senda de la política y acabar con la judicialización del conflicto".

Aunque el portavoz de ERC ha justificado estos comentarios alegando que era el "el miedo" a la derecha lo que le hacía hablar así. "Cada vez que un progresista ha callado frente a las amenazas o insultos de la derecha, un derecho se ha perdido", comenta y asegura que "tenemos una derecha asilvestrada".

"Le aseguro señor Sánchez que no va de repasar e incidir más en el pasado, todos tenemos hemeroteca. La mala noticia es que usted dijo eso, la buena es que somos políticos y políticas, aquí no hay dogmas inamovibles de fe, no somos sacerdotes, no somos curas, la política es movible", declara y añade que prefiere "malas hemerotecas a dejar de ser útil", por lo que le da al PSOE la bienvenida al diálogo y la política.

Asimismo, confirma que ellos no le piden a nadie, "ni siquiera al fascismo, que deje de ser quien es" por lo que piden lo mismo para ellos y explica que han ganado las elecciones generales en Cataluña y representan a dos millones de personas que "no van a dejar de existir". Así que aboga por el diálogo, "no se puede imponer una autonomía con el 50% de la población en contra".

En cuanto la mesa de diálogo, Rufián la pone de condición para que haya legislatura y anuncia que "ERC y el PSOE al servicio del diálogo, al servicio de la política". También considera que ha sido posible gracias a la derecha, "lo que no unió el afecto, lo ha unido el espanto".

Por otro lado, responde a las palabras de Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo, cuando han afirmado que "había una especie de pacto secreto entre PSOE y ERC": "Si tienen wifi, si tienen datos, está en la web de ERC y de un montón de medios de comunicación".

Y les acusa de manipular a la Junta Electoral Central para inhabilitar a Junqueras y Torra para ejercer sus funciones políticas. "No solo es una salvajada, sino que es un golpe de Estado de libro. Todo el mundo sabe, no hace falta ser muy espabilado, quién y qué hay detrás de lo que sucedió ayer por la tarde, ha sido su última bala".

